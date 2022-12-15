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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: В районе Бахмута мы выводим из строя, наверное, батальон в день

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Арестович считает, что ВСУ удержат контроль над Бахмутом
Арестович считает, что ВСУ удержат контроль над Бахмутом
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Под Бахмутом Донецкой области украинские военные ежедневно выводят из строя около одного батальона российских оккупантов. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Как воюет "Вагнер"? У него есть переменный состав, то есть зэки, и постоянный состав: военные специалисты, которых они берегут. Расходники гонят вперед на наши пулеметы. Мы там убиваем, наверное, батальон в день. Ну, выводим из строя, не убиваем. Третий месяц пошел. И эти товарищи дружно набегают и набегают... Они очень спешили до освобождения Херсона, чтобы наши войска не были переброшены туда, сломить оборону, взять Соледар, Бахмут. А я всегда хочу спросить: и что?" – отметил Арестович.

По его словам, противник воюет, как советская армия на фронтах Второй мировой.

Арестович также считает, что ВСУ удержат контроль над Бахмутом.

"Ну, даже если представить себе невероятную вещь, что мы его оставили... Не потеряли, а оставили, то это же ничего не решает абсолютно. Он даже оперативно не важен. Он не имеет никакого значения, по сути. То есть он важен только в одном: мы им устроили ловушку, где жжем их последние резервы. Они могут, конечно, еще собрать, но пока что есть", – подчеркнул советник Офиса президента.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.

Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

В Офисе президента заявляли, что контроль над Бахмутом не имеет никакого стратегического смысла для хода войны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Алексей Арестович, ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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