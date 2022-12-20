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"Это издевательство. Это нужно прекратить". Зеленский обратился к народу и власти Грузии принять решение, которое "может спасти жизнь" Саакашвили

То, что сейчас происходит с Саакашвили, это "издевательство" и "не подходит Грузии", отметил Зеленский
То, что сейчас происходит с Саакашвили, это "издевательство" и "не подходит Грузии", отметил Зеленский
Скриншот: Special Penitentiary Service of Georgia / Facebook

Президент Владимир Зеленский призвал власти Грузии принять решение о лечение за границей гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в медцентре "Вивамеди" в Тбилиси.

Об этом 19 декабря Зеленский сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Хочу обратиться сейчас ко всем нашим друзьям и просто добросовестным людям в Грузии. Видимо, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к власти Грузии – нужно проявить милосердие, особенно в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не подходит Грузии. Это нужно прекратить, – сказал Зеленский. – Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1194264044835710/

15 декабря отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей призвали власти Грузии в МИД Украины. При этом в ведомстве заявили, что "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья политика.

В тот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.

8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили обнаружили повышенное содержание висмута, бария и ртути.

Теги: Украина, Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, арест, Тбилиси, лечение, Владимир Зеленский, болезнь, президент, власть, обращение
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