"Это издевательство. Это нужно прекратить". Зеленский обратился к народу и власти Грузии принять решение, которое "может спасти жизнь" Саакашвили

То, что сейчас происходит с Саакашвили, это "издевательство" и "не подходит Грузии", отметил Зеленский Скриншот: Special Penitentiary Service of Georgia / Facebook

Об этом 19 декабря Зеленский сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Хочу обратиться сейчас ко всем нашим друзьям и просто добросовестным людям в Грузии. Видимо, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к власти Грузии – нужно проявить милосердие, особенно в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не подходит Грузии. Это нужно прекратить, – сказал Зеленский. – Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку".

15 декабря отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей призвали власти Грузии в МИД Украины. При этом в ведомстве заявили, что "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья политика.

В тот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывал власти Грузии допустить его к Саакашвили.