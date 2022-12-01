В Грузии обнародовали результаты экспертизы состояния здоровья Саакашвили. Ему необходимо лечение в ЕС или США, есть риск комы и смерти

Об этом сообщил портал "Новости-Грузия".
Экспертизу проводили в период с 1 июня по 28 ноября 2022 года в соответствии с принципами Стамбульского протокола, международного и национального законодательства, в ней принимали участие 10 грузинских и шесть международных экспертов, подчеркивает СМИ. Опубликованы были общие выводы из заключения консилиума, которое состоит из 194 страниц основного текста и почти 3 тыс. страниц приложений.
"На данный момент у Михаила Саакашвили более 20 диагнозов, из которых около 10 являются ведущими, что несовместимо с лишением свободы", – говорится в выводах экспертов.
Согласно результатам экспертизы, до ареста Саакашвили был практически здоров, из проблем со здоровьем на тот период – повышенное давление и постоковидная депрессия. Политик принимал назначенные ему лекарства и чувствовал себя хорошо, неврологических расстройств не было.
Сейчас у Саакашвили наблюдаются психо-неврологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушения работы опорно-двигательного аппарата и зрения, повышенная температура неясной этиологии, анорексия, быстрая потеря массы тела, боли в мышцах, суставах, костях, атрофия и постоянные раздражения на теле.
Эксперты считают, что это может быть результатом неустановленного инфекционного процесса или возможной интоксикации.
При токсикологическом исследовании образца волос Саакашвили обнаружили повышенное содержание висмута, бария и ртути.
"Заключение по итогам медэкспертизы: Саакашвили не может находиться в ныне действующем учреждении, а также в условиях лишения свободы. В текущих условиях невозможно проведение полного токсикологического исследования. Необходима современная диагностика на предмет содержания в организме отравляющих веществ, в том числе химических соединений и радиоактивных веществ. В противном случае, с учетом вероятности интоксикации, следует опасаться комы и летального исхода", – сообщает портал.
Эксперты расценивают обращение с Саакавшили в тюрьме как пытки, в их выводах приводятся факты физического и психологического бесчеловечного обращения с политиком.
"Среди них – обман заключенного, принудительная госпитализация, унижение , угрозы расправой со стороны других заключенных, представляющих криминальную субкультуру. Речь в том числе идет о форме, в которой Саакашвили в ноябре прошлого года перевели из Руставской тюрьмы, – насильственной транспортировке в учреждение, где представители криминального мира поднимали шум после отбоя и экс-президент не имел возможности спать 11 дней", – отмечает портал.
Эксперты считают также, что политику не оказывали надлежащей медицинской помощи.
Саакашвили необходимо перевести в многопрофильную клинику в Евросоюзе или США для проведения диагностики и лечения, подчеркивают они.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.
8 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября другой адвокат политика, Шалва Хачапуридзе, сказал, что речь о следах мышьяка.