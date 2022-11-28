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В организме Саакашвили обнаружили мышьяк – адвокат

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Об отравлении Саакашвили стало известно 19 ноября
Об отравлении Саакашвили стало известно 19 ноября
Фото: EPA

В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, нашли следы мышьяка. Об этом рассказал адвокат политика Шалва Хачапуридзе, сообщает телеканал Mtavari.

"Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня. Но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно вещество – мышьяк", – сказал адвокат.

Канал отмечает, что в ближайшие часы Саакашвили доставят в зал суда. Его, вероятно, привезут в зал на специальной инвалидной коляске, потому что Саакашвили уже не может передвигаться самостоятельно.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.

8 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, отравление, болезнь
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