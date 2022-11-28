В организме Саакашвили обнаружили мышьяк – адвокат

"Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня. Но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно вещество – мышьяк", – сказал адвокат.

Канал отмечает, что в ближайшие часы Саакашвили доставят в зал суда. Его, вероятно, привезут в зал на специальной инвалидной коляске, потому что Саакашвили уже не может передвигаться самостоятельно.