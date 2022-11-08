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Адвокат Саакашвили заявил, что у него диагностировали деменцию и туберкулез

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Саакашвили перенес в тюрьмах Грузии две голодовки
Саакашвили перенес в тюрьмах Грузии две голодовки
Фото: EPA (архив)

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения на еще десятки заболеваний. Об этом сказал 8 ноября адвокат политика Шалва Хачапуридзе в комментариях грузинским СМИ.

"Деменция – это не один диагноз, а один из перечня диагнозов, которые есть у Саакашвили. Сегодня у него обнаружили туберкулез. Ответ о его туберкулезе я получил час назад от немецких врачей... Он еще даже не знает этого, я сейчас впервые говорю это публично", – заявил адвокат в телеэфире Georgian Times, пишет агентство Newposts.

В комментарии Interpressnews Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили есть подозрения еще на 34 заболевания, точные диагнозы устанавливаются.

Клинический директор центра "Вивамед", где обследуют Саакашвили, Зураб Чхаидзе пока не подтвердил информацию о туберкулезе, отмечает Newposts.

"В отношении туберкулеза еще нужны дополнительные консультации и исследования, поэтому пока ничего сказать не могу. Мы подозревали наличие этого заболевания и проводили соответствующие исследования не только в Грузии", – сказал он.

По поводу деменции Чхаидзе подчеркнул, что это болезнь, "о которой нельзя говорить так публично", но добавил, что самочувствие Саакашвили, "безусловно, заслуживает внимания".

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что "любые спекуляции" по поводу здоровья Саакашвили неэтичны, сообщил телеканал Mtavari. Он подчеркнул, что финального заключения врачей центра "Эмпатия", который мониторит здоровье Саакашвили, пока никто не видел и он не может давать предварительных оценок по этому вопросу. 

"Всякие домыслы о состоянии здоровья являются, мягко говоря, неэтичными. Поэтому я не могу вам больше ничего ответить по этому поводу, не могу приступить к предварительным оценкам. Пока этого вывода просто не существует в природе, а когда он появится – стороны могут обратиться в суд, чтобы определить, действительно ли состояние здоровья этого лица настолько тяжелое, что несовместимо с наказанием", – заявил министр.

Брегадзе добавил, что для Саакашвили якобы созданы все условия, чтобы его здоровье было защищено.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в ГрузиюВ тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Второй раз Саакашвили объявил голодовку 21 февраля. "Эхо Кавказа" сообщало, что политик голодал 20 дней.

12 мая политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.

Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, туберкулез, болезнь, адвокат, диагноз
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