Адвокат Саакашвили заявил, что у него диагностировали деменцию и туберкулез

"Деменция – это не один диагноз, а один из перечня диагнозов, которые есть у Саакашвили. Сегодня у него обнаружили туберкулез. Ответ о его туберкулезе я получил час назад от немецких врачей... Он еще даже не знает этого, я сейчас впервые говорю это публично", – заявил адвокат в телеэфире Georgian Times, пишет агентство Newposts.

В комментарии Interpressnews Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили есть подозрения еще на 34 заболевания, точные диагнозы устанавливаются.

Клинический директор центра "Вивамед", где обследуют Саакашвили, Зураб Чхаидзе пока не подтвердил информацию о туберкулезе, отмечает Newposts.

"В отношении туберкулеза еще нужны дополнительные консультации и исследования, поэтому пока ничего сказать не могу. Мы подозревали наличие этого заболевания и проводили соответствующие исследования не только в Грузии", – сказал он.

По поводу деменции Чхаидзе подчеркнул, что это болезнь, "о которой нельзя говорить так публично", но добавил, что самочувствие Саакашвили, "безусловно, заслуживает внимания".

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что "любые спекуляции" по поводу здоровья Саакашвили неэтичны, сообщил телеканал Mtavari. Он подчеркнул, что финального заключения врачей центра "Эмпатия", который мониторит здоровье Саакашвили, пока никто не видел и он не может давать предварительных оценок по этому вопросу.

"Всякие домыслы о состоянии здоровья являются, мягко говоря, неэтичными. Поэтому я не могу вам больше ничего ответить по этому поводу, не могу приступить к предварительным оценкам. Пока этого вывода просто не существует в природе, а когда он появится – стороны могут обратиться в суд, чтобы определить, действительно ли состояние здоровья этого лица настолько тяжелое, что несовместимо с наказанием", – заявил министр.

Брегадзе добавил, что для Саакашвили якобы созданы все условия, чтобы его здоровье было защищено.