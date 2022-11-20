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Грузинские пенитенциарии призвали не распространять "необоснованную информацию" о якобы отравлении Саакашвили

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Утверждения об отравлении Саакашвили тюремное ведомство назвало "голословными"
Утверждения об отравлении Саакашвили тюремное ведомство назвало "голословными"
Фото: EPA

Пенитенциарная служба Грузии назвала необоснованным заявление о том, что в грузинской тюрьме экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили был отравлен. Об этом 20 ноября сообщает агентство "Новости-Грузия".

Об отравлении экс-президента Грузии заявил 19 ноября со ссылкой на данные экспертизы его адвокат Валерий Гелбахиани. Мать Саакашвили Гиули Аласания сообщила журналистам, что у сына в организме нашли повышенное содержание ртути, бария и таллия.

"Осужденный Саакашвили находится под медицинским наблюдением в больнице, принимаются соответствующие медицинские меры. Во избежание дезинформации призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной и необоснованной информации", – процитировали "Новости-Грузия" заявление пенитенциарной службы.

В ведомстве объяснили, что "никто не предоставил никаких официальных документов, доказывающих голословные утверждения об отравлении Саакашвили".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в ГрузиюВ тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Второй раз Саакашвили объявил голодовку 21 февраля. "Эхо Кавказа" сообщало, что политик голодал 20 дней.

12 мая политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.

8 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, отравление, тюрьмы
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