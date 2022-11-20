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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Отравление Саакашвили, Байдену – 80, приговор Гиркину, взрывы на ЗАЭС, полный блэкаут. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • приговоре Гаагского суда по делу о крушении самолета MH17;
  • взрывах, прозвучавших на территории Запорожской АЭС, и заявлении МАГАТЭ;
  • прогнозах об окончании войны в Украине;
  • провокациях, которые могут произойти на границе Украины и Беларуси;
  • начале чемпионата мира по футболу;
  • визите премьер-министра Великобритании в Киев;
  • решении Илона Маска вернуть Twitter экс-президенту США Дональду Трампу.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Киев, футбол, США, Дмитрий Гордон, Украина, Беларусь, Великобритания, MH17, Запорожская АЭС, Дональд Трамп, трансляция, журналисты, МАГАТЭ, война России против Украины, Илон Маск, интервью, Василий Голованов
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