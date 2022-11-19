Экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества – адвокат

Под арестом в Грузии Саакашвили находится с октября 2021 года Фото: EPA

"Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили. Иначе бы его болезни так не развивались", – сказал Гелбахиани.

Он отметил, что ядовитые вещества в организме политика обнаружила иностранная экспертиза. Со слов адвоката следует, что есть целый список таких веществ.

Гелбахиани пообещал рассказать подробности через два дня.

По его словам, дополнительное исследования определит сроки, когда произошло отравление – во время пребывания в тюрьме или после перевода арестованного в клинику "Вивамед".

Мать Саакашвили Гиули Аласания сообщила журналистам, что у политика в организме нашли повышенное содержание таких тяжелых металлов, как ртуть, барий и таллий.

8 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.