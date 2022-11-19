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Экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества – адвокат

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Под арестом в Грузии Саакашвили находится с октября 2021 года
Под арестом в Грузии Саакашвили находится с октября 2021 года
Фото: EPA

В грузинской тюрьме экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили был отравлен, заявил его адвокат Валерий Гелбахиани. Об этом 19 ноября сообщили "Новости-Грузия".

"Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили. Иначе бы его болезни так не развивались", – сказал Гелбахиани.

Он отметил, что ядовитые вещества в организме политика обнаружила иностранная экспертиза. Со слов адвоката следует, что есть целый список таких веществ.

Гелбахиани пообещал рассказать подробности через два дня.

По его словам, дополнительное исследования определит сроки, когда произошло отравление – во время пребывания в тюрьме или после перевода арестованного в клинику "Вивамед".

Мать Саакашвили Гиули Аласания сообщила журналистам, что у политика в организме нашли повышенное содержание таких тяжелых металлов, как ртуть, барий и таллий.

8 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в ГрузиюВ тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Второй раз Саакашвили объявил голодовку 21 февраля. "Эхо Кавказа" сообщало, что политик голодал 20 дней.

12 мая политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, отравление, экспертиза, медики, адвокат, Гиули Аласания, ртуть, мать
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