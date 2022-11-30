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Глава минюста Грузии заявил, что отправить Саакашвили на лечение за границу не позволяет законодательство

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Саакашвили задержали в Грузии в октябре 2021 года
Саакашвили задержали в Грузии в октябре 2021 года
Фото: EPA

Бывшего президента Грузии, главу Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили отправить на лечение за границу не позволяет грузинское законодательство. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщило "Эхо Кавказа".

"Мы предлагаем осужденному Саакашвили: он может привезти любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство позволит подключиться к его лечению", – заявил министр.

Комментируя информацию о возможном отравлении Саакашвили, Брегадзе заявил, что государство предложило политику пройти полную токсикологическую экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы, однако он от предложения отказался.

Издание отмечает, что Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. С мая он проходит лечение в клинике "Вивамеди". Члены его семьи и соратники говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность и его необходимо отправить на лечение за границу. Также адвокат политика заявлял, что в его организме обнаружены ядовитые вещества.

28 ноября врачи не разрешили привезти Саакашвили в Тбилисский городской суд из-за состояния его здоровья.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. 

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.

8 ноября Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, врачи
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