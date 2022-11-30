Глава минюста Грузии заявил, что отправить Саакашвили на лечение за границу не позволяет законодательство

"Мы предлагаем осужденному Саакашвили: он может привезти любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство позволит подключиться к его лечению", – заявил министр.
Комментируя информацию о возможном отравлении Саакашвили, Брегадзе заявил, что государство предложило политику пройти полную токсикологическую экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы, однако он от предложения отказался.
Издание отмечает, что Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. С мая он проходит лечение в клинике "Вивамеди". Члены его семьи и соратники говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность и его необходимо отправить на лечение за границу. Также адвокат политика заявлял, что в его организме обнаружены ядовитые вещества.
28 ноября врачи не разрешили привезти Саакашвили в Тбилисский городской суд из-за состояния его здоровья.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.
8 ноября Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.