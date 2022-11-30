Глава минюста Грузии заявил, что отправить Саакашвили на лечение за границу не позволяет законодательство

Саакашвили задержали в Грузии в октябре 2021 года Фото: EPA

"Мы предлагаем осужденному Саакашвили: он может привезти любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство позволит подключиться к его лечению", – заявил министр.

Комментируя информацию о возможном отравлении Саакашвили, Брегадзе заявил, что государство предложило политику пройти полную токсикологическую экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы, однако он от предложения отказался.

Издание отмечает, что Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. С мая он проходит лечение в клинике "Вивамеди". Члены его семьи и соратники говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность и его необходимо отправить на лечение за границу. Также адвокат политика заявлял, что в его организме обнаружены ядовитые вещества.

28 ноября врачи не разрешили привезти Саакашвили в Тбилисский городской суд из-за состояния его здоровья.