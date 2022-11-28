Шустер о Саакашвили: Если у него такой перечень болезней, его надо срочно эвакуировать в нормальную страну, где ему окажут помощь

По информации адвокатов, Саакашвили был отравлен в Грузии, в его организме нашли следы мышьяка Фото: ЕРА

"То, что сделали с Саакашвили, – это месть. Это месть Путина. Это ничто иное – это месть Путина. Настоящая месть Путина руками этих вот своих ставленников в Грузии", – сказал Шустер.

Бацман обратила внимание на сообщения о состоянии здоровья Саакашвили и о диагнозах, поставленных ему.

"Я слышал перечень болезней, среди которых деменция. Я не знаю, это правда или нет, но там такой перечень болезней... Я надеюсь, что его мама нас не слышит. И я не знаю, это правда или нет, есть ли какая-то комиссия медицинская независимая, которая может оценить его состояние здоровья или не может... Если у человека 24 болезни реально, то его надо срочно эвакуировать куда-нибудь в нормальную страну, где ему окажут нормальную помощь", – отреагировал Шустер.

Что происходит с Саакашвили в Грузии, какие препараты ему вводят, нельзя проконтролировать, подчеркнул телеведущий.

"Во-первых, это настоящий лидер современной Европы, который очень много сделал для Грузии. Во-вторых, это человек. И человек имеет право. И Михаил Саакашвили имеет право на лечение и на свободу. И это тоже для меня... Я вам говорю: в Европе реакции никакой практически. Кому-то он симпатичен, кому-то он не симпатичен, для кого-то он слишком агрессивный, для кого-то он слишком нахальный, для кого-то, наоборот, он очень-очень привлекательный... Да не в этом дело. Это человек. Это в первую очередь человек. И нельзя позволять в ХХI веке с человеком творить такое, что с ним творят в этой тюрьме", – добавил он.

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