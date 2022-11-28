Шустер о Саакашвили: Если у него такой перечень болезней, его надо срочно эвакуировать в нормальную страну, где ему окажут помощь

"То, что сделали с Саакашвили, – это месть. Это месть Путина. Это ничто иное – это месть Путина. Настоящая месть Путина руками этих вот своих ставленников в Грузии", – сказал Шустер.
Бацман обратила внимание на сообщения о состоянии здоровья Саакашвили и о диагнозах, поставленных ему.
"Я слышал перечень болезней, среди которых деменция. Я не знаю, это правда или нет, но там такой перечень болезней... Я надеюсь, что его мама нас не слышит. И я не знаю, это правда или нет, есть ли какая-то комиссия медицинская независимая, которая может оценить его состояние здоровья или не может... Если у человека 24 болезни реально, то его надо срочно эвакуировать куда-нибудь в нормальную страну, где ему окажут нормальную помощь", – отреагировал Шустер.
Что происходит с Саакашвили в Грузии, какие препараты ему вводят, нельзя проконтролировать, подчеркнул телеведущий.
"Во-первых, это настоящий лидер современной Европы, который очень много сделал для Грузии. Во-вторых, это человек. И человек имеет право. И Михаил Саакашвили имеет право на лечение и на свободу. И это тоже для меня... Я вам говорю: в Европе реакции никакой практически. Кому-то он симпатичен, кому-то он не симпатичен, для кого-то он слишком агрессивный, для кого-то он слишком нахальный, для кого-то, наоборот, он очень-очень привлекательный... Да не в этом дело. Это человек. Это в первую очередь человек. И нельзя позволять в ХХI веке с человеком творить такое, что с ним творят в этой тюрьме", – добавил он.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.
8 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября другой адвокат политика, Шалва Хачапуридзе, сказал, что речь о следах мышьяка.