Врачи снова не разрешили везти Саакашвили в суд

Саакашвили не могут доставить в здание суда по состоянию здоровья Фото: EPA (архив)

Судья Нино Чахнашвили приняла решение в очередной раз отложить заседание по делу о незаконном пересечении границы Грузии экс-президентом, учитывая представленную справку о том, что его транспортировка в здание суда нецелесообразна.

Издание отмечает, что Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. С мая он проходит лечение в клинике "Вивамеди". Члены его семьи и соратники говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность и его необходимо отправить на лечение за границу. Также адвокат политика заявлял, что в его организме обнаружены ядовитые вещества.

За последние месяцы судебные заседания неоднократно отменялись и переносились из-за того, что Саакашвили не мог явиться в суд по состоянию здоровья. При этом адвокаты говорят, что он хочет присутствовать на заседании.

"Если он решит появиться на процессе, то либо его принесут на носилках, или доставят в инвалидной коляске", – заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.