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Врачи снова не разрешили везти Саакашвили в суд

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Саакашвили не могут доставить в здание суда по состоянию здоровья
Саакашвили не могут доставить в здание суда по состоянию здоровья
Фото: EPA (архив)

Врачи клиники "Вивамеди" не разрешили перевезти бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили в Тбилисский городской суд из-за состояния его здоровья. Об этом сообщает "Эхо Кавказа" 28 ноября.

Судья Нино Чахнашвили приняла решение в очередной раз отложить заседание по делу о незаконном пересечении границы Грузии экс-президентом, учитывая представленную справку о том, что его транспортировка в здание суда нецелесообразна.

Издание отмечает, что Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. С мая он проходит лечение в клинике "Вивамеди". Члены его семьи и соратники говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность и его необходимо отправить на лечение за границу. Также адвокат политика заявлял, что в его организме обнаружены ядовитые вещества.

За последние месяцы судебные заседания неоднократно отменялись и переносились из-за того, что Саакашвили не мог явиться в суд по состоянию здоровья. При этом адвокаты говорят, что он хочет присутствовать на заседании.

"Если он решит появиться на процессе, то либо его принесут на носилках, или доставят в инвалидной коляске", – заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. 

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.

8 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, адвокат, врачи, судья, суд
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