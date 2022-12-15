Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео из палаты Саакашвили. 12 декабря он уже передвигался с помощью ходунков

Судя по видео, Саакашвили в последние дни передвигался по палате с помощью ходунков Скриншот: Special Penitentiary Service of Georgia / Facebook

В подписи к 10-минутному видео утверждается, что на этих кадрах "видны действия Михаила Саакашвили , целью которых является воспрепятствование осуществлению правосудия, введение в заблуждение общества и международных партнеров".

В пенитенциарной службе отмечают, что видео снято в разные периоды времени. Если дата на камерах указана верно, то первые кадры были сняты в августе, а последние – 12 декабря (в этот день Саакашвили передвигался с уже помощью ходунков, хотя на первых кадрах ходил по палате самостоятельно).

Ролик без звука, лица всех людей, кроме Саакашвили, заблюрены. На одном из фрагментом зафиксировано, вероятно спор Саакашвили с персоналом. Также на видео показано, как он ест и проводит время, когда остается один.

По мнению пенитенциарной службы, ролик демонстрирует жестокое обращение политика с медперсоналом.

"Новости-Грузия" пишет, что перед обнародованием видео министр юстиции Грузии заявил, что это будет сделано, чтобы защитить имидж государства и доказать, что Саакашвили "никто не мучает в заключении".

Депутат парламента Грузии от Единого национального движения Ана Цитлидзе назвала публикацию видео слабой попыткой дискредитировать Саакашвили.

"Что эти кадры дают обществу, что показывают и что хотят нам ими доказать – непонятно. Чтобы прекратить спекуляции о здоровье человека, нужно дать возможность ему присутствовать на собственном процессе, а выводы общество сделает самостоятельно", – заявила она.

Бывшая пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж обратила внимание на кадры, снятые 12 декабря.

"Бессовестные мразоты устраивают шоу из его тяжелого состояния", – написала она и опубликовала скриншоты из видео.