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Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео из палаты Саакашвили. 12 декабря он уже передвигался с помощью ходунков

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Судя по видео, Саакашвили в последние дни передвигался по палате с помощью ходунков
Судя по видео, Саакашвили в последние дни передвигался по палате с помощью ходунков
Скриншот: Special Penitentiary Service of Georgia / Facebook

14 декабря Пенитенциарная служба Грузии опубликовала в Facebook видео из палаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося под арестом.

В подписи к 10-минутному видео утверждается, что на этих кадрах "видны действия Михаила Саакашвили , целью которых является воспрепятствование осуществлению правосудия, введение в заблуждение общества и международных партнеров".

В пенитенциарной службе отмечают, что видео снято в разные периоды времени. Если дата на камерах указана верно, то первые кадры были сняты в августе, а последние – 12 декабря (в этот день Саакашвили передвигался с уже помощью ходунков, хотя на первых кадрах ходил по палате самостоятельно). 

Ролик без звука, лица всех людей, кроме Саакашвили, заблюрены. На одном из фрагментом зафиксировано, вероятно спор Саакашвили с персоналом. Также на видео показано, как он ест и проводит время, когда остается один. 

По мнению пенитенциарной службы, ролик демонстрирует жестокое обращение политика с медперсоналом. 

https://www.facebook.com/moc.gov.ge/videos/2051398698404766/

"Новости-Грузия" пишет, что перед обнародованием видео министр юстиции Грузии заявил, что это будет сделано, чтобы защитить имидж государства и доказать, что Саакашвили "никто не мучает в заключении".

Депутат парламента Грузии от Единого национального движения Ана Цитлидзе назвала публикацию видео слабой попыткой дискредитировать Саакашвили. 

"Что эти кадры дают обществу, что показывают и что хотят нам ими доказать – непонятно. Чтобы прекратить спекуляции о здоровье человека, нужно дать возможность ему присутствовать на собственном процессе, а выводы общество сделает самостоятельно", – заявила она. 

Бывшая пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж обратила внимание на кадры, снятые 12 декабря.

"Бессовестные мразоты устраивают шоу из его тяжелого состояния", – написала она и опубликовала скриншоты из видео.  

https://www.facebook.com/daryna.chyzh/posts/pfbid02FeW37JK2tV6VaC8AbtiCiiQRXw6xxQn9HjfLB8WsFeidBibrUipvkusDSLdc95Gol

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.

8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили обнаружили повышенное содержание висмута, бария и ртути.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, болезнь, уголовное дело, Тбилии
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