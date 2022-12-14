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Саакашвили отказался от голодовки через несколько часов после ее объявления

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Сакашвили заявил, что его убедили изменить решение депутаты Европарламента
Сакашвили заявил, что его убедили изменить решение депутаты Европарламента
Фото: ЕРА

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от голодовки, о которой объявил несколько часов назад. Об этом он заявил в письме, которое журналистам зачитал адвокат Вахтанг Барамашвили, пишет "Новости-Грузия".

Саакашвили 14 декабря объявил о третьей за время пребывания под арестом в Грузии голодовке, требуя возможности принимать участие в судебных заседаниях (сегодня второй раз подряд заседание по его делу было перенесено, а пенитенциарная служба заявила, что участие Саакашвили в нем по видеосвязи якобы технически невозможно). 

По словам Саакашвили, изменить решение его убедили депутаты Европарламента. 

"Европарламентарии категорически просят меня прекратить голодовку, чтобы не давать повода соответствующим службам утверждать, будто я сам причиняю себе вред", – говорится в письме политика. 

Саакашвили подчеркивает, что "болен не потому, что не ел специально, а потому что отравлен". Он заявляет, что "много месяцев был жертвой неправильного лечения". 

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.

8 ноября Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили обнаружили повышенное содержание висмута, бария и ртути.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, здоровье, Европарламент, Михаил Саакашвили, арест, отравление, голодовка
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