Саакашвили отказался от голодовки через несколько часов после ее объявления

Саакашвили 14 декабря объявил о третьей за время пребывания под арестом в Грузии голодовке, требуя возможности принимать участие в судебных заседаниях (сегодня второй раз подряд заседание по его делу было перенесено, а пенитенциарная служба заявила, что участие Саакашвили в нем по видеосвязи якобы технически невозможно).

По словам Саакашвили, изменить решение его убедили депутаты Европарламента.

"Европарламентарии категорически просят меня прекратить голодовку, чтобы не давать повода соответствующим службам утверждать, будто я сам причиняю себе вред", – говорится в письме политика.

Саакашвили подчеркивает, что "болен не потому, что не ел специально, а потому что отравлен". Он заявляет, что "много месяцев был жертвой неправильного лечения".