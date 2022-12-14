Саакашвили объявил голодовку – требует, чтобы ему дали возможность участвовать в судебных заседаниях

Саакашвили: Я осознаю все риски, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии включить хотя бы видеосвязь Фото: ЕРА

Политик заявил, что пошел на эту меру, требуя возможности принимать участие в судебных заседаниях.

"Сегодня мне было отказано в самом элементарном: в праве присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста – голодовке. Я осознаю все риски, учитывая мое нынешнее состояние здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии включить хотя бы видеосвязь, – говорится в письме Саакашвили. – Всем насмешкам и унижениям есть предел".

Портал объясняет, что сегодня в Тбилисском городском суде должен был начаться процесс по ходатайству адвокатов Саакашвили об отсрочке наказания и освобождению политика по состоянию здоровья.

На прошлой неделе заседание по этому ходатайству отложили, так как судья дал время для организации дистанционного участия Саакавшили в процессе, сегодня пенитенциарная служба Грузии заявила, что по техническим причинам это якобы невозможно, заседание снова перенесли – на 22 декабря.