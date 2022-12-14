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Саакашвили объявил голодовку – требует, чтобы ему дали возможность участвовать в судебных заседаниях

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Саакашвили: Я осознаю все риски, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии включить хотя бы видеосвязь
Саакашвили: Я осознаю все риски, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии включить хотя бы видеосвязь
Фото: ЕРА

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится под арестом в Грузии, объявил голодовку. Об этом он сообщил в письме, которое 14 декабря зачитал журналистам адвокат Шалва Хачапуридзе, пишет "Новости-Грузия".

Политик заявил, что пошел на эту меру, требуя возможности принимать участие в судебных заседаниях.

"Сегодня мне было отказано в самом элементарном: в праве присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста – голодовке. Я осознаю все риски, учитывая мое нынешнее состояние здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии включить хотя бы видеосвязь, – говорится в письме Саакашвили. – Всем насмешкам и унижениям есть предел".

Портал объясняет, что сегодня в Тбилисском городском суде должен был начаться процесс по ходатайству адвокатов Саакашвили об отсрочке наказания и освобождению политика по состоянию здоровья.

На прошлой неделе заседание по этому ходатайству отложили, так как судья дал время для организации дистанционного участия Саакавшили в процессе, сегодня пенитенциарная служба Грузии заявила, что по техническим причинам это якобы невозможно, заседание снова перенесли – на 22 декабря.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.

8 ноября Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили обнаружили повышенное содержание висмута, бария и ртути.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, голодовка, адвокат, ЕС
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