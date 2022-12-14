Саакашвили заявил Макрону, что умирает, и попросил помощи

"SOS. Я умираю, у меня осталось очень мало времени", – говорится в сообщении.

Суд в Тбилиси должен рассмотреть вопрос о приостановлении Саакашвили приговора или освобождении его из гуманитарных соображений для лечения за границей.

Экс-президент Грузии надеется, что международное сообщество будет давить на Грузию, чтобы власти освободили его.

Ранее адвокаты Саакашвили сообщили, что его состояние за последние месяцы не улучшилось и ему необходимо лечение в многопрофильной клинике. Защитники требуют отправить Саакашвили на лечение за границу.

Грузинский медцентр "Эмпатия" 1 декабря сообщил, что у Саакашвили сейчас "более 20 диагнозов". У политика, в частности, выявили психоневрологические и гастроэнтерологические расстройства, нарушения работы зрения и опорно-двигательного аппарата. Он также страдает от лихорадки "неясной этиологии", анорексии, быстрой потери массы тела, болей в мышцах, суставах и костях.