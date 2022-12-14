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Саакашвили заявил Макрону, что умирает, и попросил помощи

Саакашвили надеется, что его отпустят из-под стражи
Саакашвили надеется, что его отпустят из-под стражи
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отправил президенту Франции Эммануэлю Макрону написанное от руки письмо с просьбой о помощи. Об этом сообщает "BBC News Україна" 14 ноября.

"SOS. Я умираю, у меня осталось очень мало времени", – говорится в сообщении.

Суд в Тбилиси должен рассмотреть вопрос о приостановлении Саакашвили приговора или освобождении его из гуманитарных соображений для лечения за границей.

Экс-президент Грузии надеется, что международное сообщество будет давить на Грузию, чтобы власти освободили его.

Ранее адвокаты Саакашвили сообщили, что его состояние за последние месяцы не улучшилось и ему необходимо лечение в многопрофильной клинике. Защитники требуют отправить Саакашвили на лечение за границу.

Грузинский медцентр "Эмпатия" 1 декабря сообщил, что у Саакашвили сейчас "более 20 диагнозов". У политика, в частности, выявили психоневрологические и гастроэнтерологические расстройства, нарушения работы зрения и опорно-двигательного аппарата. Он также страдает от лихорадки "неясной этиологии", анорексии, быстрой потери массы тела, болей в мышцах, суставах и костях.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. 

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.

8 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, лечение, Эммануэль Макрон
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