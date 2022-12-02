"Провокация против государства". Мать Саакашвили заявила, что он не обвиняет власти Грузии в своем отравлении

"Михаил Саакашвили не обвиняет грузинские власти в отравлении, если отравление с целью убить действительно имело место, здесь следы и стиль иностранного государства, считающего Мишу врагом (видимо, речь о России. – "ГОРДОН"). [...] В любом случае это провокация против грузинского государства", – подчеркнула Аласания.

Она отметила, что исследования здоровья ее сына проводились в США "в лучших лабораториях и анализировались лучшими токсикологами", а американские медики "очень бережно и трепетно относятся к своей репутации".

"Я призываю всех воздержаться от обращения к политическим целям и написания политических замечаний по поводу ухудшающегося здоровья Михаила Саакашвили. Здесь решается вопрос жизни и смерти президента Грузии Михаила Саакашвили, и я прошу всех проявить максимальную сдержанность. Михаил Саакашвили не намерен продолжать какое-либо участие в грузинской политике и надеется на справедливое решение. Помните, что всевозможные домыслы вредят и без того пошатнувшемуся здоровью Миши, пожалуйста, уважайте достоинство Михаила Саакашвили и его семьи", – заявила Аласания.

Грузинский медцентр "Эмпатия" 1 декабря сообщил, что у Саакашвили сейчас "более 20 диагнозов". У политика, в частности, выявили психоневрологические и гастроэнтерологические расстройства, нарушения работы зрения и опорно-двигательного аппарата. Он также страдает от лихорадки "неясной этиологии", анорексии, быстрой потери массы тела, боли в мышцах, суставах и костях.

Эксперты считают, что Саакашвили не оказывали надлежащей медицинской помощи и его необходимо перевести в многопрофильную клинику в Евросоюзе или США для проведения диагностики и лечения.