"Провокация против государства". Мать Саакашвили заявила, что он не обвиняет власти Грузии в своем отравлении

"Михаил Саакашвили не обвиняет грузинские власти в отравлении, если отравление с целью убить действительно имело место, здесь следы и стиль иностранного государства, считающего Мишу врагом (видимо, речь о России. – "ГОРДОН"). [...] В любом случае это провокация против грузинского государства", – подчеркнула Аласания.
Она отметила, что исследования здоровья ее сына проводились в США "в лучших лабораториях и анализировались лучшими токсикологами", а американские медики "очень бережно и трепетно относятся к своей репутации".
"Я призываю всех воздержаться от обращения к политическим целям и написания политических замечаний по поводу ухудшающегося здоровья Михаила Саакашвили. Здесь решается вопрос жизни и смерти президента Грузии Михаила Саакашвили, и я прошу всех проявить максимальную сдержанность. Михаил Саакашвили не намерен продолжать какое-либо участие в грузинской политике и надеется на справедливое решение. Помните, что всевозможные домыслы вредят и без того пошатнувшемуся здоровью Миши, пожалуйста, уважайте достоинство Михаила Саакашвили и его семьи", – заявила Аласания.
Грузинский медцентр "Эмпатия" 1 декабря сообщил, что у Саакашвили сейчас "более 20 диагнозов". У политика, в частности, выявили психоневрологические и гастроэнтерологические расстройства, нарушения работы зрения и опорно-двигательного аппарата. Он также страдает от лихорадки "неясной этиологии", анорексии, быстрой потери массы тела, боли в мышцах, суставах и костях.
Эксперты считают, что Саакашвили не оказывали надлежащей медицинской помощи и его необходимо перевести в многопрофильную клинику в Евросоюзе или США для проведения диагностики и лечения.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.
8 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября другой адвокат политика, Шалва Хачапуридзе, сказал, что речь о следах мышьяка.