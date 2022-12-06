У Саакашвили выявили отравление тяжелыми металлами и зависимость из-за препаратов – заключение врача

В предоставленном заключении Смит отметил, что он является специалистом по клинической токсикологии и медицине зависимости ("ADM").

"Меня привлекли для предоставления экспертного заключения о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, результатов токсикологических исследований биологических образцов, полученных от него, оказания ему медицинской помощи, а также о необходимости его немедленного перевода в другое медицинское учреждение за пределами Грузии для надлежащего лечения и детоксикации", – говорится в заключении врача.

Относительно результатов анализов Саакашвили указывается, что "тестирование показало наличие тяжелых металлов и других веществ, в частности ртути и мышьяка, в образцах волос и ногтей, полученных и исследованных лабораторией NMS Labs".

По словам Смита, большинство из этих веществ не может присутствовать в организме Саакашвили в результате медицинского лечения. Он добавил, что проведенный токсикологический анализ показал, что это является "результатом отравления тяжелыми металлами".

Кроме того, Смит отмечает, что назначенные Саакашвили лекарства для одновременного приема несут угрозу побочных эффектов и зависимости.

"Мое экспертное мнение заключается в том, что одновременный прием нескольких препаратов без надлежащих показаний, как это есть в материалах дела Саакашвили, несет в себе серьезный риск развития опасных побочных эффектов и зависимости", – отметил врач.

Он также подчеркнул, что назначенный Саакашвили Фенибут является препаратом, который может вызвать длительный период абстиненции –болезненного состояния, которое развивается у пациентов с наркоманией или токсикоманией после прекращения приема веществ, вызывающих зависимость.

Согласно заключению, ненадлежащее лечение Саакашвили привело к "дисфункции мозга". Поэтому, по мнению Смита, пациент нуждается в срочном "переводе в соответствующее медицинское учреждение для обследования и немедленного проведения детоксикации".