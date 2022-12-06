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У Саакашвили выявили отравление тяжелыми металлами и зависимость из-за препаратов – заключение врача

Согласно заключению, ненадлежащее лечение Саакашвили привело к "дисфункции мозга"
Согласно заключению, ненадлежащее лечение Саакашвили привело к "дисфункции мозга"
Фото: EPA

В образцах волос и ногтей бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в частности ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением. Об этом говорится в медицинском заключении американского врача Дэвида Смита, которое есть в распоряжении "Украинской правды".

В предоставленном заключении Смит отметил, что он является специалистом по клинической токсикологии и медицине зависимости ("ADM").

"Меня привлекли для предоставления экспертного заключения о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, результатов токсикологических исследований биологических образцов, полученных от него, оказания ему медицинской помощи, а также о необходимости его немедленного перевода в другое медицинское учреждение за пределами Грузии для надлежащего лечения и детоксикации", – говорится в заключении врача.

Относительно результатов анализов Саакашвили указывается, что "тестирование показало наличие тяжелых металлов и других веществ, в частности ртути и мышьяка, в образцах волос и ногтей, полученных и исследованных лабораторией NMS Labs".

По словам Смита, большинство из этих веществ не может присутствовать в организме Саакашвили в результате медицинского лечения. Он добавил, что проведенный токсикологический анализ показал, что это является "результатом отравления тяжелыми металлами".

Кроме того, Смит отмечает, что назначенные Саакашвили лекарства для одновременного приема несут угрозу побочных эффектов и зависимости.

"Мое экспертное мнение заключается в том, что одновременный прием нескольких препаратов без надлежащих показаний, как это есть в материалах дела Саакашвили, несет в себе серьезный риск развития опасных побочных эффектов и зависимости", – отметил врач.

Он также подчеркнул, что назначенный Саакашвили Фенибут является препаратом, который может вызвать длительный период абстиненции –болезненного состояния, которое развивается у пациентов с наркоманией или токсикоманией после прекращения приема веществ, вызывающих зависимость.

Согласно заключению, ненадлежащее лечение Саакашвили привело к "дисфункции мозга". Поэтому, по мнению Смита, пациент нуждается в срочном "переводе в соответствующее медицинское учреждение для обследования и немедленного проведения детоксикации".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. 

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.

8 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября другой адвокат политика, Шалва Хачапуридзе, сказал, что речь о следах мышьяка.

Грузинский медцентр "Эмпатия" 1 декабря сообщил, что у Саакашвили сейчас "более 20 диагнозов". У политика, в частности, выявили психоневрологические и гастроэнтерологические расстройства, нарушения работы зрения и опорно-двигательного аппарата. Он также страдает от лихорадки "неясной этиологии", анорексии, быстрой потери массы тела, боли в мышцах, суставах и костях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Грузия, медицина, Михаил Саакашвили, лекарства, отравление, Тбилиси, врач, диагноз, зависимость
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