СМИ показали, как сейчас выглядит Саакашвили. По словам соратников, он весит 77 кг

Снимки были сделаны 29 августа. После этих фотографий здоровье Саакашвили ухудшилось, говорится в материале.

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Адвокаты бывшего президента сообщили, что его состояние за последние месяцы не улучшилось и ему необходимо лечение в многопрофильной клинике, отметил телеканал. Защитники требуют отправить Саакашвили на лечение за границу.

Грузинский медцентр "Эмпатия" 1 декабря сообщил, что у Саакашвили сейчас "более 20 диагнозов". У политика, в частности, выявили психоневрологические и гастроэнтерологические расстройства, нарушения работы зрения и опорно-двигательного аппарата. Он также страдает от лихорадки "неясной этиологии", анорексии, быстрой потери массы тела, боли в мышцах, суставах и костях.

Член "Национального движения" Эка Саркеулидзе, которая почти каждый день видится с Саакашвили в эфире телеканала Pirveli также заявила, что его здоровье в тяжелом состоянии. Ее процитировал сайт ambebi.

"Человек уничтожен... Его вес 77 кг, это человек до 2 м ростом. То есть этот вес ему не подходит, руки и ноги такие худые, что ему трудно не пораниться, когда он передвигается со вспомогательными средствами", – рассказала Саркеулидзе.

Она отметила, что ему особенно сложно принимать пищу. После каждого укуса у него набухают вены, возникают спазмы, чувство рвоты и идут слезы, рассказал соратница.