СМИ показали, как сейчас выглядит Саакашвили. По словам соратников, он весит 77 кг

Снимки были сделаны 29 августа. После этих фотографий здоровье Саакашвили ухудшилось, говорится в материале.
Адвокаты бывшего президента сообщили, что его состояние за последние месяцы не улучшилось и ему необходимо лечение в многопрофильной клинике, отметил телеканал. Защитники требуют отправить Саакашвили на лечение за границу.
Грузинский медцентр "Эмпатия" 1 декабря сообщил, что у Саакашвили сейчас "более 20 диагнозов". У политика, в частности, выявили психоневрологические и гастроэнтерологические расстройства, нарушения работы зрения и опорно-двигательного аппарата. Он также страдает от лихорадки "неясной этиологии", анорексии, быстрой потери массы тела, боли в мышцах, суставах и костях.
Член "Национального движения" Эка Саркеулидзе, которая почти каждый день видится с Саакашвили в эфире телеканала Pirveli также заявила, что его здоровье в тяжелом состоянии. Ее процитировал сайт ambebi.
"Человек уничтожен... Его вес 77 кг, это человек до 2 м ростом. То есть этот вес ему не подходит, руки и ноги такие худые, что ему трудно не пораниться, когда он передвигается со вспомогательными средствами", – рассказала Саркеулидзе.
Она отметила, что ему особенно сложно принимать пищу. После каждого укуса у него набухают вены, возникают спазмы, чувство рвоты и идут слезы, рассказал соратница.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.
8 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября другой адвокат политика, Шалва Хачапуридзе, сказал, что речь о следах мышьяка.