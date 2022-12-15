В МИД Украины призвали власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей

Об этом говорится в комментарии ведомства, опубликованном 15 декабря на сайте МИД.

"Учитывая критическое состояние украинского гражданина, призываем грузинскую сторону обеспечить его надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке наказания Михаила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения", – говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД призвали власти Грузии предоставить доступ к Саакашвили омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу.

"Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению законных прав и интересов граждан Украины, находящихся на территории Грузии, в том числе и украинского гражданина Михаила Саакашвили, который должен быть освобожден", – подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.