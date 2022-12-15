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В МИД Украины призвали власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей

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В МИД Украины призвали власти Грузии предоставить доступ к Саакашвили украинскому омбудсмену
В МИД Украины призвали власти Грузии предоставить доступ к Саакашвили украинскому омбудсмену
Фото: depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел Украины "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья гражданина страны, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в медцентре "Вивамеди" в Тбилиси.

Об этом говорится в комментарии ведомства, опубликованном 15 декабря на сайте МИД.

"Учитывая критическое состояние украинского гражданина, призываем грузинскую сторону обеспечить его надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке наказания Михаила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения", – говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД призвали власти Грузии предоставить доступ к Саакашвили омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу.

"Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению законных прав и интересов граждан Украины, находящихся на территории Грузии, в том числе и украинского гражданина Михаила Саакашвили, который должен быть освобожден", – подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.

8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили обнаружили повышенное содержание висмута, бария и ртути.

Теги: Украина, Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, МИД Украины, арест, Тбилиси, лечение, омбудсмен, болезнь
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