Украинский омбудсмен призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 15 декабря.

Лубинец хочет убедиться, что жизни Саакашвили нет угрозы.

"Критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михаил Саакашвили, вызывает тревогу и беспокойство. Поэтому грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и соответствующими условиями содержания в медицинском учреждении. Или способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения", – написал украинский омбудсмен в Telegram.

Он заверил, что Украина "будет уделять максимум внимания соблюдению прав и интересов своих граждан, находящихся за границей".

С призывом предоставить Лубинцу доступ к Саакашвили сегодня выступило также Министерство иностранных дел Украины.

Накануне пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео из палаты Саакашвили. Судя по этим кадрам, Саакашвили в последние дни передвигался по палате с помощью ходунков, хотя еще в августе ходил по палате самостоятельно. Политик в Facebook назвал это дикостью.

"Больше всего мне жаль медперсонал, который взят в заложники бандой разбойников, которые его всячески терроризируют. Что бы со мной ни случилось, меньше всего в этом виноваты врачи. И пусть никто не пытается вытереть об них руки. Что касается меня, можете осуществить свой анонсированный план убийства, но сломить меня вы не сможете", – написал он.