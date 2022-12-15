Украинский омбудсмен призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 15 декабря.
Лубинец хочет убедиться, что жизни Саакашвили нет угрозы.
"Критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михаил Саакашвили, вызывает тревогу и беспокойство. Поэтому грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и соответствующими условиями содержания в медицинском учреждении. Или способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения", – написал украинский омбудсмен в Telegram.
Он заверил, что Украина "будет уделять максимум внимания соблюдению прав и интересов своих граждан, находящихся за границей".
С призывом предоставить Лубинцу доступ к Саакашвили сегодня выступило также Министерство иностранных дел Украины.
Накануне пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео из палаты Саакашвили. Судя по этим кадрам, Саакашвили в последние дни передвигался по палате с помощью ходунков, хотя еще в августе ходил по палате самостоятельно. Политик в Facebook назвал это дикостью.
"Больше всего мне жаль медперсонал, который взят в заложники бандой разбойников, которые его всячески терроризируют. Что бы со мной ни случилось, меньше всего в этом виноваты врачи. И пусть никто не пытается вытереть об них руки. Что касается меня, можете осуществить свой анонсированный план убийства, но сломить меня вы не сможете", – написал он.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней.
8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили обнаружили повышенное содержание висмута, бария и ртути.