Зеленский приехал в Бахмут, в районе которого идут активные боевые действия

В Бахмуте Зеленский встретился с военными, пообщался с ними и вручил награды украинским бойцам Фото: Офіс Президента України / Facebook (архив)

О неанонсированном визите главы государства в одну из наиболее горячих точек на фронте сообщили корреспонденты Freeдом, которые находятся в городе.

В Офисе президента изданию "ГОРДОН" сообщили, что в Бахмуте Зеленский встретился с военными, пообщался с ними и вручил награды украинским бойцам.

"Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи... чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное – чтобы свет был внутри", – сказал президент.