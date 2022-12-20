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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Путин рассматривает вариант удара из Беларуси, чтобы прервать поставки западного вооружения в Украину. Это мероприятие может оказаться самоубийственным – Соловей

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Соловей: Не только я считаю российский Генштаб склонен полагать, что вряд ли успеха российские вооруженные силы смогут добиться
Соловей: Не только я считаю – российский Генштаб склонен полагать, что вряд ли успеха российские вооруженные силы смогут добиться
Фото: svoboda.org

Президент России Владимир Путин понимает зависимость Украины от поставок вооружения с Запада и рассматривает возможность удара из Беларуси, чтобы прервать эти поставки. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей.

По данным Соловья, Путин сформулировал для российской элиты, "как ему кажется, рациональную схему поведения". Она включает удары по энергетической инфраструктуре Украины, "переход к стратегической обороне" на временно оккупированных территориях и "поиски рычагов и инструментов влияния на западные правительства по разным каналам". 

"И наконец элемент, который он рассматривает, – это чисто военный. Он понимает, что Украина критически зависит от западных поставок вооружений. Это все понимают. Он понимает, что Украина сейчас накапливает эти вооружения и готовится к наступлению. Это довольно очевидная вещь. Если попробовать прервать эти коммуникации... Прервать их можно ударом из Беларуси. В данном случае я имею в виду не столько использование белорусских вооруженных сил... Речь, по-моему, об этом все же не идет. Речь идет о том, чтобы использовать Беларусь как плацдарм", – заявил Соловей. 

Аналитик рассказал, что на территории Беларуси находится "чуть ли не половина мобилизованных". 

"Они к этому готовятся, – добавил Соловей. – Другое дело, что, как говорят военные специалисты (и украинские, и российские, и западные), это предприятие может оказаться крайне контрпродуктивным, если не самоубийственным. В силу специфики рельефа местности и в силу целого ряда обстоятельств".

По его данным, Путин считает, что может добиться успеха с такой стратегией.

"Я считаю... Ну, не только я считаю – российский Генштаб склонен полагать, что нет. Что вряд ли успеха российские вооруженные силы смогут добиться.  Но для него это абсолютно необходимо, чтобы обеспечить почетный выход из этой конфронтации. Это выход на мир, на какие-то мирные условия, которые бы включали сохранение за собой части новых территорий. Причем это может быть узкая полоска, чисто символическая", – рассказал Соловей. 

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

4 октября считающий себя президентом белорусского государства Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику". Ситуацию на белорусском направлении обсуждали в Киеве на заседании ставки верховного главнокомандующего 18 декабря.

3 декабря Минск посетил глава минобороны РФ Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

16 декабря американский Институт исследования войны в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев".

Американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне в Украине.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Валерий Соловей, наступление, война России против Украины
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