Путин рассматривает вариант удара из Беларуси, чтобы прервать поставки западного вооружения в Украину. Это мероприятие может оказаться самоубийственным – Соловей

Соловей: Не только я считаю – российский Генштаб склонен полагать, что вряд ли успеха российские вооруженные силы смогут добиться Фото: svoboda.org

По данным Соловья, Путин сформулировал для российской элиты, "как ему кажется, рациональную схему поведения". Она включает удары по энергетической инфраструктуре Украины, "переход к стратегической обороне" на временно оккупированных территориях и "поиски рычагов и инструментов влияния на западные правительства по разным каналам".

"И наконец элемент, который он рассматривает, – это чисто военный. Он понимает, что Украина критически зависит от западных поставок вооружений. Это все понимают. Он понимает, что Украина сейчас накапливает эти вооружения и готовится к наступлению. Это довольно очевидная вещь. Если попробовать прервать эти коммуникации... Прервать их можно ударом из Беларуси. В данном случае я имею в виду не столько использование белорусских вооруженных сил... Речь, по-моему, об этом все же не идет. Речь идет о том, чтобы использовать Беларусь как плацдарм", – заявил Соловей.

Аналитик рассказал, что на территории Беларуси находится "чуть ли не половина мобилизованных".

"Они к этому готовятся, – добавил Соловей. – Другое дело, что, как говорят военные специалисты (и украинские, и российские, и западные), это предприятие может оказаться крайне контрпродуктивным, если не самоубийственным. В силу специфики рельефа местности и в силу целого ряда обстоятельств".

По его данным, Путин считает, что может добиться успеха с такой стратегией.

"Я считаю... Ну, не только я считаю – российский Генштаб склонен полагать, что нет. Что вряд ли успеха российские вооруженные силы смогут добиться. Но для него это абсолютно необходимо, чтобы обеспечить почетный выход из этой конфронтации. Это выход на мир, на какие-то мирные условия, которые бы включали сохранение за собой части новых территорий. Причем это может быть узкая полоска, чисто символическая", – рассказал Соловей.

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