У Путина болезнь Паркинсона, рак и шизоаффективное расстройство – СМИ

По словам Соловья, у Путина диагностирован рак и шизоаффективное расстройство. Соловей также утверждает, что здоровье российского лидера "резко ухудшается".
Ранее Соловей уже отмечал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Путин тяжело болеет, главное заболевание – роковое – оно необратимо и только прогрессирует.
Также издание Express со ссылкой на российский Telegram-канал, утверждающий, что у него есть источники в Кремле, указывает, что у президента России наблюдаются приступы кашля, тошнота и потеря аппетита. Кроме того, пишет Express, он похудел почти на восемь килограммов.
Кроме того, в электронном письме, которое есть в распоряжении британского издания The Sun, источник из российских спецслужб сообщил, что у Путина болезнь Паркинсона на ранней стадии и она уже прогрессирует.
В письме прогнозируется, что факт предполагаемой болезни российского президента "будут всячески отрицать и скрывать".
The Sun также утверждает, ссылаясь на документ, что Путина регулярно "пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями", чтобы остановить распространение рака поджелудочной, который у него будто бы недавно диагностировали. А в его близком окружении ходят слухи, что у Путина также якобы рак простаты.
Отмечается, что инъекции якобы причиняют Путину сильную боль, вызывают отеки лица и другие побочные эффекты, в том числе провалы в памяти.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщал, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.
По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.