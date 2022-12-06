У Путина болезнь Паркинсона, рак и шизоаффективное расстройство – СМИ

У Путина есть ряд тяжелых заболеваний, заявил Соловей. О них официально не сообщается Фото: EPA

По словам Соловья, у Путина диагностирован рак и шизоаффективное расстройство. Соловей также утверждает, что здоровье российского лидера "резко ухудшается".

Ранее Соловей уже отмечал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Путин тяжело болеет, главное заболевание – роковое – оно необратимо и только прогрессирует.

Также издание Express со ссылкой на российский Telegram-канал, утверждающий, что у него есть источники в Кремле, указывает, что у президента России наблюдаются приступы кашля, тошнота и потеря аппетита. Кроме того, пишет Express, он похудел почти на восемь килограммов.

Кроме того, в электронном письме, которое есть в распоряжении британского издания The Sun, источник из российских спецслужб сообщил, что у Путина болезнь Паркинсона на ранней стадии и она уже прогрессирует.

В письме прогнозируется, что факт предполагаемой болезни российского президента "будут всячески отрицать и скрывать".

The Sun также утверждает, ссылаясь на документ, что Путина регулярно "пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями", чтобы остановить распространение рака поджелудочной, который у него будто бы недавно диагностировали. А в его близком окружении ходят слухи, что у Путина также якобы рак простаты.

Отмечается, что инъекции якобы причиняют Путину сильную боль, вызывают отеки лица и другие побочные эффекты, в том числе провалы в памяти.