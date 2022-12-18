На заседании ставки верховного главнокомандующего обсудили ситуацию в Беларуси – Офис президента

На заседании ставки была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок в Беларуси, рассказали в ОПУ Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook (иллюстративное)

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно – на самых горячих его участках.

"Члены ставки уделили внимание ситуации в Беларуси. Была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на развитие событий", – говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины, добавили в ОПУ.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание состоялось 14 декабря.