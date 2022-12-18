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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На заседании ставки верховного главнокомандующего обсудили ситуацию в Беларуси – Офис президента

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На заседании ставки была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок в Беларуси, рассказали в ОПУ
На заседании ставки была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок в Беларуси, рассказали в ОПУ
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook (иллюстративное)

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно – на самых горячих его участках.

"Члены ставки уделили внимание ситуации в Беларуси. Была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на развитие событий", – говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины, добавили в ОПУ.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание состоялось 14 декабря

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

4 октября считающий себя президентом белорусского государства Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

16 декабря американский Институт исследования войны в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев".

Теги: Украина, Беларусь, вооружение, угрозы, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, ракеты, президент, инфраструктура, Валерий Залужный, заседание
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