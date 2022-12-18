Путин 19 декабря обсудит с Лукашенко более широкое привлечение Беларуси к войне против Украины – Наев

Он напомнил, что недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством российской армии. Как сказал сам Путин, он рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.
Сразу после этого Путин анонсировал визит в Минск, который состоится 19 декабря. Наев считает, что в ходе встречи он будет давить Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию белорусских войск в Украине.
"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", – сказал Наев.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".
6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".
3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.
16 декабря американский Институт исследования войны в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев".