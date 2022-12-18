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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин 19 декабря обсудит с Лукашенко более широкое привлечение Беларуси к войне против Украины – Наев

Путин (справа) может попытаться заставить Лукашенко (слева) согласиться на наземную военную операцию в Украине
Путин (справа) может попытаться заставить Лукашенко (слева) согласиться на наземную военную операцию в Украине
Фото: EPA

Российский президент Владимир Путин обсудит с самопровозгалшенным президентом Беларуси Александром Лукашенко расширенное привлечение Беларуси к войне против Украины. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев.

Он напомнил, что недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством российской армии. Как сказал сам Путин, он рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.

Сразу после этого Путин анонсировал визит в Минск, который состоится 19 декабря. Наев считает, что в ходе встречи он будет давить Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию белорусских войск в Украине.

"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", – сказал Наев.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/videos/1189287678681824/

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

16 декабря американский Институт исследования войны в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, война, Кремль, военные, Минск, вторжение, ВСУ, наступление, война России против Украины, Сергей Наев, встреча, войска
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