Путин 19 декабря обсудит с Лукашенко более широкое привлечение Беларуси к войне против Украины – Наев

Путин (справа) может попытаться заставить Лукашенко (слева) согласиться на наземную военную операцию в Украине Фото: EPA

Он напомнил, что недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством российской армии. Как сказал сам Путин, он рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.

Сразу после этого Путин анонсировал визит в Минск, который состоится 19 декабря. Наев считает, что в ходе встречи он будет давить Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию белорусских войск в Украине.

"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", – сказал Наев.