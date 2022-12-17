"Информационная операция, чтоб сломить волю". Институт исследования войны сделал прогноз, зачем Путин едет в понедельник к Лукашенко

Глава Кремля попытается создать условия для возобновления наступления из Беларуси на Киев зимой 2023 года – ISW Фото: ЕРА

По данным аналитиков, Лукашенко уже пытается создавать информационный фон, чтобы отклонить требования Кремля, как он это делал десятилетиями. В недавних заявлениях он подчеркнул, что "Беларусью не управляет никто, кроме нас", и что она готова строить отношения с РФ, но основываться на суверенитете. Однако, Путину удастся добиться определенных уступок, прогнозируют в ISW.

Визит главы Кремля может указывать на то, что он попытается создать условия для возобновления наступления на Украину, на Киев и северные области, зимой 2023 года. В настоящее время военные эксперты оценивают вероятность вторжения России в Украину из Беларуси как низкое, но возможное.

"Маловероятно, что белорусские силы вторгнутся в Украину без российской ударной группировки. Далеко не очевидно, что Лукашенко отправит свою армию воевать даже вместе с российскими войсками. До сих пор нет признаков того, что российские силы формируют ударную группировку в Беларуси", – говорится в сообщении.

При этом переговоры, как минимум, будут способствовать российской информационной операции, направленной на то, чтобы сломить волю Украины и готовность ее партнеров к поддержке. Москва, вероятно, пытается убедить Запад признать, что война фактически зашла в тупик. Однако, Кремль вряд ли сломит волю украинцев к борьбе, отмечают аналитики. В ISW считают, что у Украины есть хорошие шансы восстановить значительную критическую территорию в ближайшие месяцы.

О запланированном визите Путина к Лукашенко 16 декабря сообщил подконтрольный белорусским властям Telegram-канал "Пул первого". Кроме их встречи "один на один" запланированы переговоры правительств обеих стран. По официальной версии, и речь будет идти о "наиболее актуальных вопросах белорусско-российской интеграции, торгово-экономическое взаимодействие с акцентом на импортозамещение", а также сотрудничество в энергетике и обороне.

3 декабря белорусское агентство БЕЛТА сообщило о визите в Минск министра обороны России Сергея Шойгу. В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.