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"Информационная операция, чтоб сломить волю". Институт исследования войны сделал прогноз, зачем Путин едет в понедельник к Лукашенко

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Глава Кремля попытается создать условия для возобновления наступления из Беларуси на Киев зимой 2023 года ISW
Глава Кремля попытается создать условия для возобновления наступления из Беларуси на Киев зимой 2023 года – ISW 
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин на анонсированной встрече с непризнанным главой Беларуси Александром Лукашенко будет добиваться усиления интеграции и вступления Минска в войну с Украиной. Об этом 16 декабря в оперативном анализе сообщил американский Институт исследования войны (ISW).

По данным аналитиков, Лукашенко уже пытается создавать информационный фон, чтобы отклонить требования Кремля, как он это делал десятилетиями. В недавних заявлениях он подчеркнул, что "Беларусью не управляет никто, кроме нас", и что она готова строить отношения с РФ, но  основываться на суверенитете. Однако, Путину удастся добиться определенных уступок, прогнозируют в ISW.

Визит главы Кремля может указывать на то, что он попытается создать условия для возобновления наступления на Украину, на Киев и северные области, зимой 2023 года. В настоящее время военные эксперты оценивают вероятность вторжения России в Украину из Беларуси как низкое, но возможное. 

"Маловероятно, что белорусские силы вторгнутся в Украину без российской ударной группировки. Далеко не очевидно, что Лукашенко отправит свою армию  воевать даже вместе с российскими войсками. До сих пор нет признаков того, что российские силы формируют ударную группировку в Беларуси", – говорится в сообщении.

При этом переговоры, как минимум, будут способствовать российской информационной операции, направленной на то, чтобы сломить волю Украины и готовность ее партнеров к поддержке. Москва, вероятно, пытается убедить Запад признать, что война фактически зашла в тупик. Однако, Кремль вряд ли сломит волю украинцев к борьбе, отмечают аналитики. В ISW считают, что у Украины есть хорошие шансы восстановить значительную критическую территорию в ближайшие месяцы.

О запланированном визите Путина к Лукашенко 16 декабря сообщил подконтрольный белорусским властям Telegram-канал "Пул первого". Кроме их встречи "один на один" запланированы  переговоры правительств обеих стран. По официальной версии, и речь будет идти о "наиболее актуальных вопросах белорусско-российской интеграции, торгово-экономическое взаимодействие с акцентом на импортозамещение", а также сотрудничество в энергетике и обороне.

3 декабря белорусское агентство БЕЛТА сообщило о визите в Минск министра обороны России Сергея Шойгу. В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

4 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

16 декабря американский Институт исследования войны в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев".

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, переговоры, прогноз, война России против Украины, ISW
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