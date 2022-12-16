Путин собирается лететь к Лукашенко. Встреча в Минске запланирована на 19 декабря – СМИ

После переговоров правительств Лукашенко и Путин встретятся один на один Фото: ЕРА

По его данным, запланированы встречи правительств обеих стран, речь будет идти о "наиболее актуальных вопросах белорусско-российской интеграции".

Потом должна состояться встреча Путина и Лукашенко "один на один". После нее ожидаются итоговые заявления и пресс-конференция.



Темой переговоров канал называет "торгово-экономическое взаимодействие с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетике и обороне.

3 декабря белорусское агентство БЕЛТА сообщило о визите в Минск министра обороны России Сергея Шойгу. В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.