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Путин собирается лететь к Лукашенко. Встреча в Минске запланирована на 19 декабря – СМИ

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После переговоров правительств Лукашенко и Путин встретятся один на один
После переговоров правительств Лукашенко и Путин встретятся один на один
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин намерен приехать в Минск 19 декабря на переговоры с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом 16 декабря сообщил подконтрольный белорусским властям Telegram-канал "Пул первого".

По его данным, запланированы встречи правительств обеих стран, речь будет идти о "наиболее актуальных вопросах белорусско-российской интеграции".

Потом должна состояться встреча Путина и Лукашенко "один на один". После нее ожидаются итоговые заявления и пресс-конференция.

Темой переговоров канал называет "торгово-экономическое взаимодействие с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетике и обороне.

3 декабря белорусское агентство БЕЛТА сообщило о визите в Минск министра обороны России Сергея Шойгу. В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

4 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

16 декабря американский Институт исследования войны в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев".

Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, переговоры
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