Минобороны Беларуси объявило о возвращении на базу одной из бригад, участвовавших во "внезапной проверке" армии

Минобороны Беларуси объявило о возвращении бригады, которая первой начала выполнение задач в рамках "внезапной проверки" Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Пресс-служба министерства опубликовала фото техники и объявила, что это военнослужащие 38-й бригады "совершают марш из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации".

Эта бригада, как заявляло оборонное ведомство страны, 13 декабря первой приступила к выполнению задач в рамках "внезапной проверки".

Также в проверке принимают участие 7-й инженерный полк и 557-я инженерная бригада, подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад, сообщали в минобороны Беларуси.

Так, 7-й полк в рамках проверки оборудовал переправу через реку Неман, а 11-я бригада потом пересекала реку по этой переправе, говорится в релизе министерства, опубликованном 14 декабря.

Также в рамках проверки боеготовности белорусские военные навели переправу через реку Березина.