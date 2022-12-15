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Минобороны Беларуси объявило о возвращении на базу одной из бригад, участвовавших во "внезапной проверке" армии

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Минобороны Беларуси объявило о возвращении бригады, которая первой начала выполнение задач в рамках "внезапной проверки"
Минобороны Беларуси объявило о возвращении бригады, которая первой начала выполнение задач в рамках "внезапной проверки"
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Министерство обороны Беларуси 15 декабря сообщило о возвращении на место постоянной дислокации 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, принимавшей участие во "внезапной проверке" армии Беларуси.

Пресс-служба министерства опубликовала фото техники и объявила, что это военнослужащие 38-й бригады "совершают марш из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации". 

Эта бригада, как заявляло оборонное ведомство страны, 13 декабря первой приступила к выполнению задач в рамках "внезапной проверки". 

Также в проверке принимают участие 7-й инженерный полк и 557-я инженерная бригада, подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад, сообщали в минобороны Беларуси. 

Так, 7-й полк в рамках проверки оборудовал переправу через реку Неман, а 11-я бригада потом пересекала реку по этой переправе, говорится в релизе министерства, опубликованном 14 декабря. 

Также в рамках проверки боеготовности белорусские военные навели переправу через реку Березина. 

Контекст:

О "внезапной проверке" боеготовности армии минобороны Беларуси объявило 13 декабря. Украина следит за этой ситуацией, заявили в Госпогранслужбе. Пока украинские защитники не фиксируют на территории Беларуси формирований, которые могли бы использоваться для вторжения в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, Госпогранслужба, оборона, вторжение, война России против Украины, военнослужащий, проверки, Брест
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