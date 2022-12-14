Матвийчук рассказала, как относится к получению Нобелевской премии мира вместе с российскими и белорусскими правозащитниками

Матвийчук (справа): В Норвегии меня спросили, почему мы отказались давать совместное интервью. Я объяснила, что Украина борется за свою субъектность Фото: EPA

Журналисты спросили, как она отнеслась к тому, что украинские правозащитники получили эту премию вместе с российскими и белорусскими, учитывая, что сейчас решение выходить на одну сцену с представителями стран-агрессоров "воспринимается достаточно неоднозначно".

"Следует понимать, что эта премия дается не странам. И это ни в коем случае не старый советский нарратив о братских народах, вызывающий у людей достаточно справедливое раздражение, когда мы находимся в кровавой войне, отстаивая свою свободу и демократический выбор. Эта премия дается людям, правозащитникам, с которыми мы работали много лет и во время войны совместно документировали военные преступления. Они помогали нам защищать права украинских политических заключенных, как в РФ, так и на оккупированных Россией территориях", – рассказала Матвийчук.

Она считает, что это "очень человеческая история", которую можно считать повторением известного лозунга диссидентов "За вашу и нашу свободу".

"В Норвегии первый вопрос, который я получила, когда вышла из самолета, был о том, почему мы отказались давать совместное интервью. Я объяснила, что Украина борется за свою субъектность, нам всем есть что сказать, и очень правильно будет говорить в полный голос на отдельных интервью", – добавила правозащитница.

Матвийчук также отметила, что статус нобелевского лауреата дает новые возможности для правозащитной деятельности.

"Эта награда не зря считается одной из самых престижных, и это уникальная возможность для Украины заявлять вслух те вещи, на которые раньше мало кто обращал внимание. Нобелевская премия мира дает нам внимание: когда церемония еще не состоялась, а мы уже видим огромное внимание как к проблеме, над которой мы работаем, так и к тем способам ее решения, которые мы предлагаем. Это внимание не только от средств массовой информации, которые открывают нам аудитории или страны, аудитории которых нам раньше были недоступны. Это внимание со стороны людей, принимающих решения", – подчеркнула она.

По словам Матвийчук, ее организация использует все возможности, которые дает Нобелевская премия мира, для возвращения всех незаконно заключенных Россией людей домой, а также для привлечения президента РФ Владимира Путина и других преступников к ответственности.