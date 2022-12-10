"Чтобы поддержать Украину, достаточно просто быть человеком". О чем говорила представительница Украины на вручении Нобелевской премии мира

Александра Матвийчук: Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и за стремление силой восстановить прежнюю империю Фото: ЕРА

Центр гражданских свобод вместе с российской и белорусской правозащитной организациями был награжден Нобелевской премией мира.

Матвийчук отметила, что в этом году оглашение лауреатов премии ждала вся Украина.

"Мы расцениваем ее как признание усилий украинского народа, который смело выступил против попыток разрушить мирное развитие Европы, и как отметку важности работы правозащитников в предотвращении военной угрозы во всем мире. Мы гордимся тем, что сегодня впервые украинская речь прозвучит на официальной церемонии", – сказала она, и зал отреагировал аплодисментами.

Правозащитница говорила, что война России против Украины продолжается уже девятый год, рассказала о гибели младенца в результате российского ракетного удара и упомянула о борьбе за права и свободы в других странах мира, которая идет при "чрезвычайно сложных обстоятельствах".

"Поэтому сегодня я хотя бы постараюсь задать правильные вопросы, для того чтобы мы могли начать искать эти решения", – подчеркнула Матвийчук.

Она сформулировала пять вопросов:

Как вернуть значимость правам человека?

Как начать называть вещи своими именами?

Как обеспечить мир для людей во всем мире?

Как обеспечить справедливость для пострадавших от войны?

Как глобальная солидарность может стать тем, к чему мы стремимся?

Россия намеренно причиняет боль гражданскому населению Украины, умышленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, чтобы сломить сопротивление украинцев, подчеркнула Матвийчук.

"Россия [после оккупации Крыма] поверила, что может делать все, что хочет, – сказала она. – Российские войска целенаправленно уничтожают жилые дома, храмы, школы, больницы, расстреливают эвакуационные коридоры, заключают людей в фильтрационные лагеря, проводят насильственные депортации, похищают, пытают и убивают на оккупированных территориях. Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и за стремление силой восстановить прежнюю империю".

Украинцы хотят мира, но он не наступает, когда страна, на которую напали, сдается, – это оккупация, подчеркнула правозащитница. Она говорила о гибели гражданских в Буче и призвала не идти на уступки диктаторам.

"В этой войне мы сражаемся за свободу во всех ее смыслах. И платим за это наивысшую цену. Мы, граждане Украины всех национальностей, не должны обсуждать наше право на суверенное и независимое Украинское государство и развитие украинского языка и культуры. Как люди, мы не должны согласовывать право определять свою идентичность и делать наш собственный демократический выбор. Крымские татары и другие коренные народы не должны доказывать свое право свободно жить на родной земле в Крыму", – подчеркнула она.

Матвийчук добавила: ценности – это то, что определяет поведение граждан "не тогда, когда легко, а тогда, когда нам тяжело".

"Мы не должны стать зеркалом государства-агрессора. Это не война двух государств, это война двух систем – авторитаризма и демократии. Мы боремся за возможность строить государство, в котором права каждого защищены, власть подотчетна, суды независимы, а полиция не бьет мирные студенческие демонстрации на центральной площади столицы", – продолжила она.

Украинцам нужно преодолеть травму войны и утвердить выбор украинского народа, определенный Революцией достоинства, подчеркнула правозащитница.

Она призвала создать международный трибунал для привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина, Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси, "и других военных преступников".

"Да, это смелый шаг. Но мы должны доказать, что верховенство права действительно работает, а правосудие существует, пусть и отложенные во времени, – подчеркнула Матвийчук. – Мы хотим, чтобы наши дети не были вынуждены проходить через войны и страдания. Мы должны взять на себя ответственность, чтобы не перекладывать на их плечи то, что должны сделать мы, их родители. У человечества есть шанс преодолеть глобальные кризисы и выйти на новый путь миропонимания. Пора взять ответственность. Мы не знаем, сколько у нас этого времени. И поскольку эта церемония вручения Нобелевской премии мира проходит во время войны, я позволю себе обратиться к людям во всем мире с призывом к солидарности. Вы не должны быть украинцами, чтобы поддержать Украину. Достаточно просто быть человеком".