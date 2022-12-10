"Чтобы поддержать Украину, достаточно просто быть человеком". О чем говорила представительница Украины на вручении Нобелевской премии мира

Центр гражданских свобод вместе с российской и белорусской правозащитной организациями был награжден Нобелевской премией мира.
Матвийчук отметила, что в этом году оглашение лауреатов премии ждала вся Украина.
"Мы расцениваем ее как признание усилий украинского народа, который смело выступил против попыток разрушить мирное развитие Европы, и как отметку важности работы правозащитников в предотвращении военной угрозы во всем мире. Мы гордимся тем, что сегодня впервые украинская речь прозвучит на официальной церемонии", – сказала она, и зал отреагировал аплодисментами.
Правозащитница говорила, что война России против Украины продолжается уже девятый год, рассказала о гибели младенца в результате российского ракетного удара и упомянула о борьбе за права и свободы в других странах мира, которая идет при "чрезвычайно сложных обстоятельствах".
"Поэтому сегодня я хотя бы постараюсь задать правильные вопросы, для того чтобы мы могли начать искать эти решения", – подчеркнула Матвийчук.
Она сформулировала пять вопросов:
Россия намеренно причиняет боль гражданскому населению Украины, умышленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, чтобы сломить сопротивление украинцев, подчеркнула Матвийчук.
"Россия [после оккупации Крыма] поверила, что может делать все, что хочет, – сказала она. – Российские войска целенаправленно уничтожают жилые дома, храмы, школы, больницы, расстреливают эвакуационные коридоры, заключают людей в фильтрационные лагеря, проводят насильственные депортации, похищают, пытают и убивают на оккупированных территориях. Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и за стремление силой восстановить прежнюю империю".
Украинцы хотят мира, но он не наступает, когда страна, на которую напали, сдается, – это оккупация, подчеркнула правозащитница. Она говорила о гибели гражданских в Буче и призвала не идти на уступки диктаторам.
"В этой войне мы сражаемся за свободу во всех ее смыслах. И платим за это наивысшую цену. Мы, граждане Украины всех национальностей, не должны обсуждать наше право на суверенное и независимое Украинское государство и развитие украинского языка и культуры. Как люди, мы не должны согласовывать право определять свою идентичность и делать наш собственный демократический выбор. Крымские татары и другие коренные народы не должны доказывать свое право свободно жить на родной земле в Крыму", – подчеркнула она.
Матвийчук добавила: ценности – это то, что определяет поведение граждан "не тогда, когда легко, а тогда, когда нам тяжело".
"Мы не должны стать зеркалом государства-агрессора. Это не война двух государств, это война двух систем – авторитаризма и демократии. Мы боремся за возможность строить государство, в котором права каждого защищены, власть подотчетна, суды независимы, а полиция не бьет мирные студенческие демонстрации на центральной площади столицы", – продолжила она.
Украинцам нужно преодолеть травму войны и утвердить выбор украинского народа, определенный Революцией достоинства, подчеркнула правозащитница.
Она призвала создать международный трибунал для привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина, Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси, "и других военных преступников".
"Да, это смелый шаг. Но мы должны доказать, что верховенство права действительно работает, а правосудие существует, пусть и отложенные во времени, – подчеркнула Матвийчук. – Мы хотим, чтобы наши дети не были вынуждены проходить через войны и страдания. Мы должны взять на себя ответственность, чтобы не перекладывать на их плечи то, что должны сделать мы, их родители. У человечества есть шанс преодолеть глобальные кризисы и выйти на новый путь миропонимания. Пора взять ответственность. Мы не знаем, сколько у нас этого времени. И поскольку эта церемония вручения Нобелевской премии мира проходит во время войны, я позволю себе обратиться к людям во всем мире с призывом к солидарности. Вы не должны быть украинцами, чтобы поддержать Украину. Достаточно просто быть человеком".