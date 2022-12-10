ГОРДОН
 
 
МИР

"Чтобы поддержать Украину, достаточно просто быть человеком". О чем говорила представительница Украины на вручении Нобелевской премии мира

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александра Матвийчук: Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и за стремление силой восстановить прежнюю империю
Александра Матвийчук: Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и за стремление силой восстановить прежнюю империю
Фото: ЕРА

Глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук 10 декабря выступила с речью на церемонии награждения Нобелевской премии мира, в Facebook организации опубликовали видеозапись ее выступления. Издание "ГОРДОН" приводит пересказ и цитаты из ее выступления.

Центр гражданских свобод вместе с российской и белорусской правозащитной организациями был награжден Нобелевской премией мира.

Матвийчук отметила, что в этом году оглашение лауреатов премии ждала вся Украина.

"Мы расцениваем ее как признание усилий украинского народа, который смело выступил против попыток разрушить мирное развитие Европы, и как отметку важности работы правозащитников в предотвращении военной угрозы во всем мире. Мы гордимся тем, что сегодня впервые украинская речь прозвучит на официальной церемонии", – сказала она, и зал отреагировал аплодисментами.

Правозащитница говорила, что война России против Украины продолжается уже девятый год, рассказала о гибели младенца в результате российского ракетного удара и упомянула о борьбе за права и свободы в других странах мира, которая идет при "чрезвычайно сложных обстоятельствах".

"Поэтому сегодня я хотя бы постараюсь задать правильные вопросы, для того чтобы мы могли начать искать эти решения", – подчеркнула Матвийчук.

Она сформулировала пять вопросов:

  • Как вернуть значимость правам человека?
  • Как начать называть вещи своими именами?
  • Как обеспечить мир для людей во всем мире?
  • Как обеспечить справедливость для пострадавших от войны?
  • Как глобальная солидарность может стать тем, к чему мы стремимся?

Россия намеренно причиняет боль гражданскому населению Украины, умышленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, чтобы сломить сопротивление украинцев, подчеркнула Матвийчук.

"Россия [после оккупации Крыма] поверила, что может делать все, что хочет, – сказала она. – Российские войска целенаправленно уничтожают жилые дома, храмы, школы, больницы, расстреливают эвакуационные коридоры, заключают людей в фильтрационные лагеря, проводят насильственные депортации, похищают, пытают и убивают на оккупированных территориях. Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и за стремление силой восстановить прежнюю империю".

https://www.facebook.com/ccl.org.ua/posts/pfbid0xyzN7Wi5ctc8fvFNsYrGhKy3r6NCFy4KdBsZD9fbCxDxPKdpQ2VNAvAX4vEkAYYSl

Украинцы хотят мира, но он не наступает, когда страна, на которую напали, сдается, – это оккупация, подчеркнула правозащитница. Она говорила о гибели гражданских в Буче и призвала не идти на уступки диктаторам.

"В этой войне мы сражаемся за свободу во всех ее смыслах. И платим за это наивысшую цену. Мы, граждане Украины всех национальностей, не должны обсуждать наше право на суверенное и независимое Украинское государство и развитие украинского языка и культуры. Как люди, мы не должны согласовывать право определять свою идентичность и делать наш собственный демократический выбор. Крымские татары и другие коренные народы не должны доказывать свое право свободно жить на родной земле в Крыму", – подчеркнула она.

Матвийчук добавила: ценности – это то, что определяет поведение граждан "не тогда, когда легко, а тогда, когда нам тяжело".

"Мы не должны стать зеркалом государства-агрессора. Это не война двух государств, это война двух систем – авторитаризма и демократии. Мы боремся за возможность строить государство, в котором права каждого защищены, власть подотчетна, суды независимы, а полиция не бьет мирные студенческие демонстрации на центральной площади столицы", – продолжила она.

Украинцам нужно преодолеть травму войны и утвердить выбор украинского народа, определенный Революцией достоинства, подчеркнула правозащитница.

Она призвала создать международный трибунал для привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина, Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси, "и других военных преступников".

"Да, это смелый шаг. Но мы должны доказать, что верховенство права действительно работает, а правосудие существует, пусть и отложенные во времени, – подчеркнула Матвийчук. – Мы хотим, чтобы наши дети не были вынуждены проходить через войны и страдания. Мы должны взять на себя ответственность, чтобы не перекладывать на их плечи то, что должны сделать мы, их родители. У человечества есть шанс преодолеть глобальные кризисы и выйти на новый путь миропонимания. Пора взять ответственность. Мы не знаем, сколько у нас этого времени. И поскольку эта церемония вручения Нобелевской премии мира проходит во время войны, я позволю себе обратиться к людям во всем мире с призывом к солидарности. Вы не должны быть украинцами, чтобы поддержать Украину. Достаточно просто быть человеком".

https://www.facebook.com/ccl.org.ua/videos/1204245660211799/

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Нобелевская премия, крымские татары, война России против Украины, трибунал, Осло, инфраструктура, Александра Матвийчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Каменских показала себя под снегом
Каменских показала себя под снегом
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов (403223)
2
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе (67851)
3
Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера" (42585)
4
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки (39137)
5
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода (34344)
6
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу (27749)
7
Кулеба: Я мечтаю переехать в село. Завести курочку, читать книги, общаться с людьми о каких-то обыденных вещах (25523)
8
"Стройные ножки, шикарная фигурочка". В сети обсуждают новые фото Мейхер (21358)
 
 
 
 