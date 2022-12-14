Матвийчук рассказала, на что потратит денежную часть Нобелевской премии мира

Матвийчук: Есть много направлений, которые нуждаются в финансовой помощи, но мы выделили три Фото: EPA

Журналисты отметили, что в этом году денежная часть премии составляет 10 млн шведских крон ($960 тыс.), и спросили, на что организация планирует потратить эти средства.

Матвийчук подчеркнула, что центр "ни в коем случае не собирается оставлять деньги себе" и сейчас в правозащитной организации идут обсуждения того, как лучше применить их на благо Украины и украинцев.

"Есть много направлений, которые нуждаются в финансовой помощи, но мы выделили три – восстановление, поддержка людей, которые в этом нуждаются, и борьба за справедливость. Если говорить о конкретном проекте, то не мы будем менеджерить эти средства, есть много организаций, которые работают по этим направлениям", – сказала Матвийчук.

По ее словам, деньги еще не поступили на счета организации.