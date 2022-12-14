Матвийчук рассказала, на что потратит денежную часть Нобелевской премии мира

Журналисты отметили, что в этом году денежная часть премии составляет 10 млн шведских крон ($960 тыс.), и спросили, на что организация планирует потратить эти средства.
Матвийчук подчеркнула, что центр "ни в коем случае не собирается оставлять деньги себе" и сейчас в правозащитной организации идут обсуждения того, как лучше применить их на благо Украины и украинцев.
"Есть много направлений, которые нуждаются в финансовой помощи, но мы выделили три – восстановление, поддержка людей, которые в этом нуждаются, и борьба за справедливость. Если говорить о конкретном проекте, то не мы будем менеджерить эти средства, есть много организаций, которые работают по этим направлениям", – сказала Матвийчук.
По ее словам, деньги еще не поступили на счета организации.
Шведская академия присудила Нобелевскую премию мира 2022 года белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому, украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" и российскому правозащитному сообществу "Мемориал".
Комитет отметил, что Беляцкий, находившийся в заключении с 2011-го по 2014 год и снова арестованный в 2020 году (он находится под арестом до сих пор), является одним из основателей демократического движения в Беларуси, возникшего в 1980-х годах.
Российский "Мемориал", ликвидированный по решению властей РФ в декабре 2021 года, Нобелевский комитет называет "крупнейшей правозащитной организацией в России".
Решение наградить представителей Украины, России и Беларуси вызвало неоднозначную реакцию в Украине. В частности, решение Нобелевского комитета раскритиковал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявив, что это "интересное понимание слова "мир".
На церемонии вручения премий 10 декабря Матвийчук произнесла речь, посвященную войне России против Украины.
Матвийчук также была среди представителей Украины, получивших 14 декабря в Европарламенте премию имени Сахарова, присужденную украинскому народу.