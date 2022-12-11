Зеленский назначил бывшему узнику Кремля Бекирову стипендию имени Лукьяненко и поздравил украинских правозащитников с Нобелевской премией

Бекиров после освобождения з плена перенес операцию, сейчас он находится в Турции на лечении Фото: president.gov.ua

В тот же день он подписал еще один указ, согласно которому 10 декабря в Украине ежегодно будут отмечать День прав человека.

10 декабря в своем вечернем обращении Зеленский говорил об обоих документах. Президент отметил, что в Международный день прав человека в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира, одним из лауреатов которой стала украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".

"В этом году на церемонии впервые прозвучал наш украинский язык – благодаря "Центру гражданских свобод" и его руководительнице госпоже [Александре] Матвийчук, которые стали лауреатами премии мира. Я поздравляю Александру, ее коллег и всех украинских правозащитников с таким признанием. Символично, что церемония проходит именно в этот день – в Международный день прав человека. В Украине до этого года не было национального дня благодарности и уважения к правозащитному движению – всем, кто посвящает жизнь защите и восстановлению прав людей. Теперь такой день установлен и будет отмечаться ежегодно именно 10 декабря – День прав человека", – сказал Зеленский, текст обращения приводит его пресс-служба.

Также президент рассказал, что стипендией имени Лукьяненко, которую он назначил Бекирову, государство поддерживает тех, кто был освобожден из плена оккупантов.

"Другими государственными стипендиями отмечены выдающиеся деятели нашей науки, нашей культуры, нашего искусства. Всего 100 украинцев и украинок", – добавил он.