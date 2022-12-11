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Зеленский назначил бывшему узнику Кремля Бекирову стипендию имени Лукьяненко и поздравил украинских правозащитников с Нобелевской премией

Бекиров после освобождения з плена перенес операцию, сейчас он находится в Турции на лечении
Бекиров после освобождения з плена перенес операцию, сейчас он находится в Турции на лечении
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря подписал указ, которым на год назначил стипендию имени украинского диссидента Левка Лукьяненко. Документ опубликован на сайте главы государства.

В тот же день он подписал еще один указ, согласно которому 10 декабря в Украине ежегодно будут отмечать День прав человека. 

10 декабря в своем вечернем обращении Зеленский говорил об обоих документах. Президент отметил, что в Международный день прав человека в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира, одним из лауреатов которой стала украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".

"В этом году на церемонии впервые прозвучал наш украинский язык – благодаря "Центру гражданских свобод" и его руководительнице госпоже [Александре] Матвийчук, которые стали лауреатами премии мира. Я поздравляю Александру, ее коллег и всех украинских правозащитников с таким признанием. Символично, что церемония проходит именно в этот день – в Международный день прав человека. В Украине до этого года не было национального дня благодарности и уважения к правозащитному движению – всем, кто посвящает жизнь защите и восстановлению прав людей. Теперь такой день установлен и будет отмечаться ежегодно именно 10 декабря – День прав человека", – сказал Зеленский, текст обращения приводит его пресс-служба. 

Также президент рассказал, что стипендией имени Лукьяненко, которую он назначил Бекирову, государство поддерживает тех, кто был освобожден из плена оккупантов. 

"Другими государственными стипендиями отмечены выдающиеся деятели нашей науки, нашей культуры, нашего искусства. Всего 100 украинцев и украинок", – добавил он.

Контекст:

Российские силовики задержали Бекирова в декабре 2018 года в Крыму, ему вменяли распространение и транспортировку 12 кг тротила и 190 боевых патронов, хотя из-за состояния здоровья он физически не мог поднять сумку с таким весом. У активиста сахарный диабет, ампутирована нога, в 2018 году он перенес операцию на сердце. 27 августа 2019 года "суд" отпустил Бекирова под обязательство о явке в "суд".

7 сентября 2019-го Бекирова доставили в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

В Украине ему сделали операцию на сердце, он находился в реанимации больницы "Феофания" несколько дней. Позже ему сделали еще одну операцию по стентированию сосудов ног. Дочь Бекирова Элеонора заявила, что отцу нужен минимум год на восстановление после СИЗО. 

В 2022 году, когда РФ начала полномасштабное вторжение, Бекиров был в Киеве на лечении, его жена – в Херсонской области, сообщало "Радіо Свобода" в сентябре. "Когда Россия начала бомбить столицу, его и других пациентов спустили в подвал больницы. Там ему 20 дней пришлось ждать жену, которая в это время искала возможности уехать из оккупированной Россией Новоалексеевки Херсонской области", – отмечает СМИ. С апреля Бекиров с женой находятся в Турции, где бывший узник Кремля продолжает лечение.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Нобелевская премия, правозащитники, стипендии, Владимир Зеленский, Александра Матвийчук, Эдем Бекиров
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