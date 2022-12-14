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Мэр оккупированного Мелитополя, Тайра, правозащитники и ГСЧС получили премию Сахарова. В октябре Европарламент присудил ее украинском народу

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Украину на вручении премии представляли представители самоуправления, правозащитники и спасатели
Украину на вручении премии представляли представители самоуправления, правозащитники и спасатели
Фото: ЕРА

14 декабря в Страсбурге (Франция) прошла церемония награждения лауреатов премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Видео с церемонии опубликовала в Twitter президент Европарламента Роберта Метсола.

Украину на вручении представляли мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра), руководитель Центра общественных свобод Александра Матвийчук, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Чекрыгин и Станислав Куликовский и участник движения гражданского сопротивления на захваченных Россией территориях "Желтая лента" Ярослав Божко. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением.

О том, что украинский народ стал лауреатом премии Сахарова, было объявлено 19 октября. Денежная часть премии составляет €50 тыс., она вручается украинскому народу в лице президента и других избранных его представителей. 

"Эта награда – для тех украинцев, которые сражаются. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех, кто поднимается и борется за то, во что верит. Я знаю, что отважный народ Украины не сдастся. И мы – тоже", – сказала в своем выступлении в октябре Метсола

Контекст:

С 1988 года премия Сахарова, основанная Европейским парламентом, ежегодно вручается людям или организациям, посвятившим себя защите свободы слова и прав человека. Она названа в честь ученого-физика Андрея Сахарова, который в конце 80-х годов стал неформальным лидером демократического движения в СССР. Размер премии составляет €50 тыс.

В 2021 году Европарламент присудил премию Сахарова российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Ее вместо Навального вручили его дочери Дарье.

В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2019 году – бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов, находившийся тогда в российской тюрьме.

7 сентября крупнейшая политическая фракция в Европарламенте – Европейская народная партия (ЕНП) – выдвинула народ и президента Украины на премию имени Сахарова. Группа ЕНП поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В шорт-лист премии, кроме народа Украины, вошли основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и Колумбийская комиссия по установлению истины.

Теги: ГСЧС, Европарламент, премия имени Сахарова, Владимир Зеленский, Александра Матвийчук, Роберта Метсола, Иван Федоров, Юлия Паевская
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