"Никто не смеет приравнивать Россию к режиму Путина". Дочь Навального вместо отца получила премию Сахарова

Во время вручения премии президент Европарламента Давид-Мария Сассоли напомнил, что Навальному угрожали, его пытали, отравляли, арестовывали, заключали в тюрьму, однако российским властям не удалось заставить его замолчать.

"Как он сам однажды сказал, коррупция процветает там, где нет уважения к правам человека, считаю, что он прав. Борьба с коррупцией – это также борьба за уважение всеобщих прав человека, за человеческое достоинство и за верховенство закона", – сказал он и призвал к немедленному освобождению Навального.

Принимая приз от имени своего отца, Дарья Навальная раскритиковала тех, кто стремится умиротворить диктаторов в интересах прагматизма.

"Когда я написала отцу и спросила: "Что именно ты хочешь, чтобы я сказала в своем выступлении", он ответил: "Скажи, что никто не смеет приравнивать Россию к режиму Путина. Россия – часть Европы, и мы стремимся стать ее частью", – заявила Навальная.

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