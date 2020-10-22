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Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции

Председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли обратился к протестующим в Беларуси и отметил, что на их стороне то, что невозможно победить грубой силой, – правда.

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Митинги в Беларуси продолжатся с 9 августа
Митинги в Беларуси продолжатся с 9 августа
Фото: EPA

Лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, учрежденной европейским парламентом, в 2020 году стала белорусская оппозиция. Об этом в Twitter сообщил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

"Для меня большая честь объявить, что женщины и мужчины демократической оппозиции Беларуси стали лауреатами премии Сахарова 2020 года. На их стороне то, что невозможно победить грубой силой, – правда. Не сдавайтесь в своей борьбе. Мы на вашей стороне", – отметил он.

Как отмечает TUT.BY в Telegram, Сассоли на оглашении лауреатов назвал имена десяти человек: оппозиционеров Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, Сергея Тихановского, писательницы Светланы Алексиевич, главы лишенного регистрации правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого, главы стачкома Минского тракторного завода Сергея Дылевского, основателя Telegram-канала NЕХТА Степана Путило, политика Николая Статкевича.

С 1988 года премия Сахарова, основанная Европейским парламентом, ежегодно вручается людям или организациям, посвятившим себя свободе слова и защите прав человека. Она названа в честь ученого-физика Андрея Сахарова, который в конце 80-х годов стал неформальным лидером демократического движения в СССР.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, оппозиция, премия имени Сахарова, Николай Статкевич, Светлана Алексиевич, Давид-Мария Сассоли, Сергей Тихановский, Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Вероника Цепкало, протесты в Беларуси, Степан Путило, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский
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