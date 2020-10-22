Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции

Председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли обратился к протестующим в Беларуси и отметил, что на их стороне то, что невозможно победить грубой силой, – правда.

Лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, учрежденной европейским парламентом, в 2020 году стала белорусская оппозиция. Об этом в Twitter сообщил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

"Для меня большая честь объявить, что женщины и мужчины демократической оппозиции Беларуси стали лауреатами премии Сахарова 2020 года. На их стороне то, что невозможно победить грубой силой, – правда. Не сдавайтесь в своей борьбе. Мы на вашей стороне", – отметил он.

It is an honour to announce that the women and men of the democratic opposition in #Belarus are the 2020 #SakharovPrize laureates.



They have on their side something that brute force can never defeat: the truth.



Do not give up on your fight. We are by your side. pic.twitter.com/o6Xm4WYVKi — David Sassoli (@EP_President) October 22, 2020

Как отмечает TUT.BY в Telegram, Сассоли на оглашении лауреатов назвал имена десяти человек: оппозиционеров Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, Сергея Тихановского, писательницы Светланы Алексиевич, главы лишенного регистрации правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого, главы стачкома Минского тракторного завода Сергея Дылевского, основателя Telegram-канала NЕХТА Степана Путило, политика Николая Статкевича.

С 1988 года премия Сахарова, основанная Европейским парламентом, ежегодно вручается людям или организациям, посвятившим себя свободе слова и защите прав человека. Она названа в честь ученого-физика Андрея Сахарова, который в конце 80-х годов стал неформальным лидером демократического движения в СССР.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.