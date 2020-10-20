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В Беларуси формируют добровольные дружины для помощи силовикам

Участники добровольных дружин в Беларуси будут проводить "профилактические беседы" с местными жителями и задерживать нарушителей общественного порядка.

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Поощрять дружинников будут отгулами и деньгами
Поощрять дружинников будут отгулами и деньгами
Скриншот: ONT NEWS / Telegram

В Беларуси формируют добровольные дружины для помощи силовикам. Об этом в Telegram сообщает белорусский телеканал ONT News.

"Добровольцы оказывают помощь в охране общественного правопорядка, раскрытии преступлений и даже задержании нарушителей. Вступить в ряды активистов может каждый старше 18 лет", – говорится в сюжете телеканала.

Также так называемые дружинники, которые будут носить отличительные красные повязки на руке, смогут проводить "профилактические беседы" с местными жителями.

График несения "службы" устанавливается по согласованию с правоохранителями, однако предполагается, что помощники силовиков будут патрулировать улицы в вечернее время – с 18.00 до 22.00.

Поощрять дружинников будут отгулами и деньгами.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, оппозиция, митинг, добровольцы, нарушители, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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