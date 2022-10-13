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Европарламент назвал трех финалистов на премию Сахарова, среди них – украинский народ

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Депутаты Европарламента провели совместное голосование, чтобы выбрать финалистов премии
Депутаты Европарламента провели совместное голосование, чтобы выбрать финалистов премии
Фото: EPA

Депутаты Европейского парламента включили украинский народ, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и Колумбийскую комиссию по установлению истины в шорт-лист премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 2022 году. Об этом сообщила 13 октября пресс-служба Европарламента.

13 октября депутаты Европарламента провели совместное голосование, чтобы выбрать финалистов премии Сахарова в 2022 году. Они выбрали "смелый народ Украины в лице своего президента, избранных лидеров и гражданского общества", основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также Колумбийскую комиссию по установлению истины.

Конференция президентов Европейского парламента выберет победителя 19 октября. Вручение премии будет на церемонии в рамках заседания Европарламента в Страсбурге 14 декабря.

Контекст:

С 1988 года премия Сахарова, основанная Европейским парламентом, ежегодно вручается людям или организациям, посвятившим себя свободе слова и защите прав человека. Она названа в честь ученого-физика Андрея Сахарова, который в конце 80-х годов стал неформальным лидером демократического движения в СССР. Размер премии составляет €50 тыс.

В 2021 году Европарламент присудил премию Сахарова российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Ее вместо Навального вручили его дочери Дарье.

В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2019 году – бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов, находившийся тогда в российской тюрьме.

7 сентября крупнейшая политическая фракция в Европарламенте – Европейская народная партия (ЕНП) – выдвинула народ Украины и президента Владимира Зеленского на премию имени Сахарова. Группа ЕНП поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Теги: Украина, Колумбия, Европарламент, депутаты, премия, Страсбург, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, премия имени Сахарова, Европа, голосование, заседание, церемония, финал
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