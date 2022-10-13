Европарламент назвал трех финалистов на премию Сахарова, среди них – украинский народ

13 октября депутаты Европарламента провели совместное голосование, чтобы выбрать финалистов премии Сахарова в 2022 году. Они выбрали "смелый народ Украины в лице своего президента, избранных лидеров и гражданского общества", основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также Колумбийскую комиссию по установлению истины.

Конференция президентов Европейского парламента выберет победителя 19 октября. Вручение премии будет на церемонии в рамках заседания Европарламента в Страсбурге 14 декабря.