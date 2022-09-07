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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наибольшая фракция Европарламента выдвинула народ Украины и Зеленского на премию Сахарова

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Украинцы во главе с президентом страны Владимиром Зеленским заслуживают получить премию Сахарова, считают В ЕНП
Украинцы во главе с президентом страны Владимиром Зеленским заслуживают получить премию Сахарова, считают В ЕНП
Фото: depositphotos.com

Крупнейшая политическая фракция в Европейском парламенте – от Европейской народной партии (ЕНП) – выдвинула народ Украины и Президента Владимира Зеленского на премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Об этом 7 сентября говорится в пресс-релизе ЕНП.

"Мы не сомневаемся, что храбрый народ Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским заслуживает получить в этом году премию Сахарова «За свободу мысли». Они ежедневно продолжают защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что нашу кандидатуру поддержат все политические группы в Европарламенте", – заявила евродепутат парламентской группы Раса Юкневичене.

Группа ЕНП поддерживает Украину с самого начала войны поддерживает Украину и настаивает на принятии конкретных мер для противодействия международным преступлениям, которые совершает Россия.

"Группа ЕНП была одной из первых, кто призывал к введению эмбарго на российскую нефть, уголь, ядерное топливо и газ, а также к исключению российских банков из системы SWIFT", - говорится в сообщении.

Контекст:

С 1988 года премия Сахарова, основанная Европейским парламентом, ежегодно вручается людям или организациям, посвятившим себя свободе слова и защите прав человека. Она названа в честь ученого-физика Андрея Сахарова, который в конце 80-х годов стал неформальным лидером демократического движения в СССР. Размер премии составляет €50 тыс.

В 2021 году Европарламент присудил премию Сахарова российскому оппозиционеру Алексею Навальному Ее вместо Навального вручили его дочери Дарье.

В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2019 году – бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов, находившийся тогда в российской тюрьме.

Теги: Россия, Украина, Европарламент, премия имени Сахарова, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, вторжение России в Украину
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