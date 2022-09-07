Наибольшая фракция Европарламента выдвинула народ Украины и Зеленского на премию Сахарова

Украинцы во главе с президентом страны Владимиром Зеленским заслуживают получить премию Сахарова, считают В ЕНП Фото: depositphotos.com

"Мы не сомневаемся, что храбрый народ Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским заслуживает получить в этом году премию Сахарова «За свободу мысли». Они ежедневно продолжают защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что нашу кандидатуру поддержат все политические группы в Европарламенте", – заявила евродепутат парламентской группы Раса Юкневичене.

Группа ЕНП поддерживает Украину с самого начала войны поддерживает Украину и настаивает на принятии конкретных мер для противодействия международным преступлениям, которые совершает Россия.

"Группа ЕНП была одной из первых, кто призывал к введению эмбарго на российскую нефть, уголь, ядерное топливо и газ, а также к исключению российских банков из системы SWIFT", - говорится в сообщении.