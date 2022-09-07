Наибольшая фракция Европарламента выдвинула народ Украины и Зеленского на премию Сахарова

"Мы не сомневаемся, что храбрый народ Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским заслуживает получить в этом году премию Сахарова «За свободу мысли». Они ежедневно продолжают защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что нашу кандидатуру поддержат все политические группы в Европарламенте", – заявила евродепутат парламентской группы Раса Юкневичене.
Группа ЕНП поддерживает Украину с самого начала войны поддерживает Украину и настаивает на принятии конкретных мер для противодействия международным преступлениям, которые совершает Россия.
"Группа ЕНП была одной из первых, кто призывал к введению эмбарго на российскую нефть, уголь, ядерное топливо и газ, а также к исключению российских банков из системы SWIFT", - говорится в сообщении.
С 1988 года премия Сахарова, основанная Европейским парламентом, ежегодно вручается людям или организациям, посвятившим себя свободе слова и защите прав человека. Она названа в честь ученого-физика Андрея Сахарова, который в конце 80-х годов стал неформальным лидером демократического движения в СССР. Размер премии составляет €50 тыс.
В 2021 году Европарламент присудил премию Сахарова российскому оппозиционеру Алексею Навальному Ее вместо Навального вручили его дочери Дарье.
В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2019 году – бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов, находившийся тогда в российской тюрьме.