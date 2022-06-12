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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский стал лауреатом премии Немцова

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Дочь Немцова считает, что Зеленский сейчас является лидером свободного мира
Дочь Немцова считает, что Зеленский сейчас является лидером свободного мира
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова за смелость. Об этом пресс-служба фонда Немцова сообщила 12 июня.

В релизе говорится, что в ситуации полномасштабной войны России против Украины фонд Немцова решил номинировать на премию представителей Украины. 

Среди кандидатов были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), которая находится в плену у оккупантов, советник президента Украины Алексей Арестович, отметили в фонде.

"По результатам рейтингового голосования учредителей и совета фонда победителем стал президент Украины", – сказано в сообщении. 

Как пишет "Медуза", ранее фонд присуждал эту премию только гражданам РФ. Так, например, год назад ее получил оппозиционер Алексей Навальный – "за смелость в отстаивании демократических ценностей в РФ".

Соучредительница фонда, старшая дочь Немцова Жанна рассказала "Медузе", что присуждение премии Зеленскому – "консолидированное мнение учредителей и совета фонда". 

"Безусловно, Владимир Зеленский проявил невероятную смелость. Мы даем премию не за прошлое и не за будущее. Мы даем премию за то, что человек сделал здесь и сейчас, в этом году. А здесь и сейчас Владимир Зеленский остался в Киеве и решил защищать свою Родину вместе со своим народом. Он проявил мужество. В эти минуты его слова о том, что ему не нужна эвакуация, а нужно вооружение, – это и есть квинтэссенция его невероятного мужества. Самое главное, что никто от него такого не ожидал. Все как-то не очень серьезно относились к Зеленскому. Я думаю, что даже Владимир Путин был, мягко говоря, удивлен тем, что Зеленский оказался мужественным человеком, но на текущий момент это лидер свободного мира", – заявила она. 

Контекст:

Немцов – российский оппозиционный политик, который был убит семь лет назад. Его застрелили вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет.

По версии следствия, в политика стрелял бывший заместитель командира чеченского батальона "Север" Заур Дадаев, он получил 20 лет тюрьмы. Дадаев заявлял, что Немцова не убивал, а признательные показания дал под пытками. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Немцов, Виталий Кличко, Алексей Навальный, премия, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, Жанна Немцова, Юлия Паевская
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