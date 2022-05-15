ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленского наградили Гербом Таллинна

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Таллинне пожелали Зеленскому и украинскому народу победить в войне против РФ
В Таллинне пожелали Зеленскому и украинскому народу победить в войне против РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский получил от мэрии столицы Эстонии награду Герб Таллинна. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский получил Герб Таллинна – награду, которую вручают в знак особого уважения. Решение о награждении главы Украинского государства горсовет Таллинна принял 5 мая", – говорится в сообщении.

Награду для Зеленского мэр Таллинна Евгений Осиновский передал 15 мая находящемуся с визитом в Эстонии первому вице-спикеру Верховной Рады Украины Александру Корниенко.

Осиновский подчеркнул, что эта награда "демонстрирует солидарность Таллинна и его жителей с народом Украины и его поддержку в героической борьбе с российской агрессией".

"В Европе в XXI веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему президенту и вашему народу успехов в этой войне, что важно для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллинн мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!" – цитирует ОП Осиновского.

Мэрия Таллинна 20 апреля приняла решение создать в эстонской столице площадь имени Украины.

Контекст:

Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, сообщил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.

Эстония первой в мире признала геноцидом действия России в Украине. Кроме того, она приняла более 35 тыс. украинцев-беженцев и выразила готовность помочь Украине в восстановлении Житомирской области после войны.

Теги: Эстония, Таллинн, Владимир Зеленский, война России против Украины, награда, Александр Корниенко, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак попросил называть его в Турции Муратом из Украины
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак попросил называть его в Турции Муратом из Украины
  "Он знал". В сети обсуждают появление Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra, за пять лет до ее победы на "Евровидении 2022"
  "Он знал". В сети обсуждают появление Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra, за пять лет до ее победы на "Евровидении 2022"
Фронтмен Måneskin прокомментировал победу Украины на "Евровидении 2022"
Фронтмен Måneskin прокомментировал победу Украины на "Евровидении 2022"
Свитолина сообщила о беременности и рассекретила пол будущего ребенка
Свитолина сообщила о беременности и рассекретила пол будущего ребенка
"Мы обязательно победим". Тина Кароль выступила в Японии в поддержку Украины в желто-голубом платье от украинского дизайнера. Видео
"Мы обязательно победим". Тина Кароль выступила в Японии в поддержку Украины в желто-голубом платье от украинского дизайнера. Видео
"Одна победа есть, работаем дальше". Притула озвучил сумму, которую собрали украинцы во время финала "Евровидения 2022"
"Одна победа есть, работаем дальше". Притула озвучил сумму, которую собрали украинцы во время финала "Евровидения 2022"
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra показала на сцене флаг Донецкой области. Видео
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra показала на сцене флаг Донецкой области. Видео
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо (345196)
2
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (103874)
3
Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю (95830)
4
"Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ (42827)
5
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список (40036)
6
Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией (35631)
7
Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском (32508)
8
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото (32431)
 
 
 
 