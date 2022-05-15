Зеленского наградили Гербом Таллинна

В Таллинне пожелали Зеленскому и украинскому народу победить в войне против РФ Фото: president.gov.ua

"Президент Украины Владимир Зеленский получил Герб Таллинна – награду, которую вручают в знак особого уважения. Решение о награждении главы Украинского государства горсовет Таллинна принял 5 мая", – говорится в сообщении.

Награду для Зеленского мэр Таллинна Евгений Осиновский передал 15 мая находящемуся с визитом в Эстонии первому вице-спикеру Верховной Рады Украины Александру Корниенко.

Осиновский подчеркнул, что эта награда "демонстрирует солидарность Таллинна и его жителей с народом Украины и его поддержку в героической борьбе с российской агрессией".

"В Европе в XXI веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему президенту и вашему народу успехов в этой войне, что важно для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллинн мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!" – цитирует ОП Осиновского.

Мэрия Таллинна 20 апреля приняла решение создать в эстонской столице площадь имени Украины.