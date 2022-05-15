Зеленского наградили Гербом Таллинна

"Президент Украины Владимир Зеленский получил Герб Таллинна – награду, которую вручают в знак особого уважения. Решение о награждении главы Украинского государства горсовет Таллинна принял 5 мая", – говорится в сообщении.
Награду для Зеленского мэр Таллинна Евгений Осиновский передал 15 мая находящемуся с визитом в Эстонии первому вице-спикеру Верховной Рады Украины Александру Корниенко.
Осиновский подчеркнул, что эта награда "демонстрирует солидарность Таллинна и его жителей с народом Украины и его поддержку в героической борьбе с российской агрессией".
"В Европе в XXI веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему президенту и вашему народу успехов в этой войне, что важно для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллинн мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!" – цитирует ОП Осиновского.
Мэрия Таллинна 20 апреля приняла решение создать в эстонской столице площадь имени Украины.
Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, сообщил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.
Эстония первой в мире признала геноцидом действия России в Украине. Кроме того, она приняла более 35 тыс. украинцев-беженцев и выразила готовность помочь Украине в восстановлении Житомирской области после войны.