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"Нет никого более достойного". Премию имени Сахарова присвоили народу Украины

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В Европарламенте заявили, что гордятся победителями премии Сахарова в 2022 году
В Европарламенте заявили, что гордятся победителями премии Сахарова в 2022 году
Фото: europarl.europa.eu

Европарламент присудил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 2022 году народу Украины.

Об этом президент Европарламента Роберта Метсола объявила 19 октября, запись своего выступления она опубликовала в Twitter. 

Пресс-служба Европарламента проинформировала, что премию присудили "мужественному народу Украины в лице ее президента, избранных лидеров и гражданского общества". 

"Эта награда для тех украинцев, которые сражаются на земле. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех тех, кто встает и борется за то, во что верит. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы тоже", – сказала Метсола. 

В Twitter она добавила, что украинцы отстаивают европейские ценности. 

"Они защищают демократию, свободу и верховенство закона. Рискуя своей жизнью ради нас. И сегодня мы гордимся победителями премии Сахарова. Нет никого более достойного. Поздравляем храбрый народ Украины!" – написала она. 

Сайт Европарламента отмечает, что в номинации отмечены усилия президента Украины Владимира Зеленского и отдельных лиц – представителей инициатив гражданского общества, государственных и общественных институтов, в том числе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. В номинации упоминают парамедика Юлию Паевскую (Тайра), правозащитницу Александру Матвийчук (Центр гражданских свобод), движение гражданского сопротивления "Жовта стрічка" и мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.

Двое из этого списка – Паевская и Федоров – были в плену у оккупантов. 

Вручение премии состоится 14 декабря в Страсбурге. 

Контекст:

С 1988 года премия Сахарова, основанная Европейским парламентом, ежегодно вручается людям или организациям, посвятившим себя свободе слова и защите прав человека. Она названа в честь ученого-физика Андрея Сахарова, который в конце 80-х годов стал неформальным лидером демократического движения в СССР. Размер премии составляет €50 тыс.

В 2021 году Европарламент присудил премию Сахарова российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Ее вместо Навального вручили его дочери Дарье.

В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2019 году – бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов, находившийся тогда в российской тюрьме.

7 сентября крупнейшая политическая фракция в Европарламенте – Европейская народная партия (ЕНП) – выдвинула народ и президента Украины на премию имени Сахарова. Группа ЕНП поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В шорт-лист премии, кроме народа Украины, вошли основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и Колумбийская комиссия по установлению истины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Европарламент, Мелитополь, премия имени Сахарова, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, Роберта Метсола
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