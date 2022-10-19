"Нет никого более достойного". Премию имени Сахарова присвоили народу Украины

Об этом президент Европарламента Роберта Метсола объявила 19 октября, запись своего выступления она опубликовала в Twitter.
* LIVE | Announcement of the 2022 Sakharov Prize laureate@Europarl_EN @RobertaMetsola https://t.co/ILAWwqsnWB— Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022
Пресс-служба Европарламента проинформировала, что премию присудили "мужественному народу Украины в лице ее президента, избранных лидеров и гражданского общества".
"Эта награда для тех украинцев, которые сражаются на земле. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех тех, кто встает и борется за то, во что верит. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы тоже", – сказала Метсола.
В Twitter она добавила, что украинцы отстаивают европейские ценности.
"Они защищают демократию, свободу и верховенство закона. Рискуя своей жизнью ради нас. И сегодня мы гордимся победителями премии Сахарова. Нет никого более достойного. Поздравляем храбрый народ Украины!" – написала она.
They are standing up for what they believe in.— Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022
Fighting for our values.
Protecting democracy, freedom & rule of law.
Risking their lives for us.
And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize.
No one is more deserving.
Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA
Сайт Европарламента отмечает, что в номинации отмечены усилия президента Украины Владимира Зеленского и отдельных лиц – представителей инициатив гражданского общества, государственных и общественных институтов, в том числе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. В номинации упоминают парамедика Юлию Паевскую (Тайра), правозащитницу Александру Матвийчук (Центр гражданских свобод), движение гражданского сопротивления "Жовта стрічка" и мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.
Двое из этого списка – Паевская и Федоров – были в плену у оккупантов.
Вручение премии состоится 14 декабря в Страсбурге.
С 1988 года премия Сахарова, основанная Европейским парламентом, ежегодно вручается людям или организациям, посвятившим себя свободе слова и защите прав человека. Она названа в честь ученого-физика Андрея Сахарова, который в конце 80-х годов стал неформальным лидером демократического движения в СССР. Размер премии составляет €50 тыс.
В 2021 году Европарламент присудил премию Сахарова российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Ее вместо Навального вручили его дочери Дарье.
В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2019 году – бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов, находившийся тогда в российской тюрьме.
7 сентября крупнейшая политическая фракция в Европарламенте – Европейская народная партия (ЕНП) – выдвинула народ и президента Украины на премию имени Сахарова. Группа ЕНП поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В шорт-лист премии, кроме народа Украины, вошли основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и Колумбийская комиссия по установлению истины.