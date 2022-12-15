В 2022 году в мире были убиты 57 журналистов, число находящихся под стражей побило рекорд – "Репортеры без границ"

"Рекорд, установленный в прошлом году, был снова превзойден: по состоянию на 1 декабря 2022 года 533 журналиста находились в тюрьме за их профессиональную деятельность, что на 13,4% больше, чем в прошлом году. Никогда ранее организация RSF не фиксировала такого большого числа женщин-журналистов, находящихся в тюрьмах. В настоящее время за решеткой находятся 78 женщин, что почти на 30% больше, чем годом ранее. Женщины-журналисты сегодня составляют почти 15% от общего числа заключенных, тогда как пять лет назад их было менее 7%", – сказано в отчете.

Согласно релизу, "крупнейшей в мире тюрьмой для журналистов" является Китай – там под стражей находятся 110 работников медиа. Далее следуют Мьянма (62), Иран (47), Вьетнам (39) и Беларусь (31).

Инфографика: rsf.org

"Репрессии также резко усилились в России после вторжения в Украину в феврале 2022 года. В течение года почти все независимые СМИ были запрещены, заблокированы и/или объявлены "иностранными агентами". Большинство оставшихся в стране журналистов вынуждены работать полулегально. С недавних пор им грозит до 15 лет тюрьмы за распространение "ложной информации" о российской армии", – подчеркивается в отчете.

По данным RSF, не менее 18 журналистов находятся в заключении в РФ, в том числе речь о восьми украинцах, задержанных в оккупированном Россией Крыму.

"После двух лет затишья и исторически низких показателей в 2022 году число убитых в ходе своей работы журналистов опять увеличилось – на 18,8%. За этот год 57 из них поплатились жизнью за свою приверженность делу информирования общества. Для сравнения: в 2021 году это число составляло 48 человек, а в 2020 году – 50", – говорится в отчете.

Война России против Украины, начавшаяся 24 февраля, является одной из причин роста числа погибших журналистов, подчеркивают в организации.

"Число журналистов, убитых в зонах боевых действий, в настоящее время составляет более 35% от общего числа убитых (по сравнению с 32% в прошлом году). Война в Украине также стала причиной удвоения числа журналистов, убитых за пределами своих стран. Из восьми журналистов, убитых с начала войны в Украине, пятеро были иностранными репортерами", – добавили авторы отчета.