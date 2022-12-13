Украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя

"Они были единственными журналистами, которые в репортаже для Associated Press задокументировали последствия боевых действий и артиллерийских обстрелов в украинском городе Мариуполь в марте 2022 года, – говорится на сайте. – Их фото беременной женщины, пострадавшей при обстреле родильного дома, облетело весь мир и привлекло внимание мировой общественности к происходящему в осажденном городе".

Отмечается, что украинские репортеры рисковали жизнью, снимая происходящее в Мариуполе, так как российские оккупанты разыскивали их, опасаясь огласки своих преступлений.