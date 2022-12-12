Шустер о скандале с "Дождем": Латвийские власти озаботились не беспочвенно

"Я так редко в последнее время задумываюсь о том, что происходит в этом сообществе моих коллег в зарубежье, бывших коллег в России. Смотрите. Что произошло? Когда ведущий сказал "наша армия"... То есть та, которая воюет в Украине. Это оговорка, говорит [основательница канала] Наталья Синдеева. Давайте уберем слезы. Я считаю, что это не оговорка. Это попытка приблизиться, польстить, сказать, что "я из наших". И таким образом, у меня тогда вопрос. Вот когда мы говорим о коллективной ответственности, если вы говорите "наш", "наша армия" – значит, вы несете коллективную ответственность. Значит, нет хороших русских, нет плохих русских – все несут одинаковую ответственность за эту войну", – подчеркнул Шустер.
Он отметил, что каждый журналист, работающий в прямом эфире, всегда анализирует, что и как он будет говорить.
"Если это "наша армия", тогда надо сказать, что латвийские власти озаботились не беспочвенно. Когда я читаю это письмо, авторами которого является "Медуза" (онлайн-издание, которое тоже базируется в Латвии)... И вот они написали письмо в защиту "Дождя". И очень много людей подписались. Я видел там звонкие имена российской эмиграции. А там есть одна фраза. Я сейчас точно не цитирую, но смысл этот: "Латвийские власти озабочены вопросом национальной безопасности, но мотивов для этого нет". Я бы под такой фразой не подписался. Потому что если журналисты пишут такое письмо, то вы мне тогда скажите, где факты, что нет оснований им беспокоиться о своей национальной безопасности", – подчеркнул Шустер.
Он полагает, что ключевой проблемой российской либеральной элиты и российской журналистской среды является отсутствие эмпатии.
"Они не могут представить себе, через что проходит украинский народ. Про себя я говорить не очень хочу. Потому что я, по-моему, побывал во всех лагерях для беженцев мира и я эти слезы и страдания видел. Я извлекал осколки из головок мальчиков и девочек в разных странах. Но этой эмпатии я не вижу. Понимаете? Я не чувствую эмпатии. Это всегда либо какой-то холодный политический анализ – там, Путин уйдет завтра, послезавтра и так далее. Дежурные фразы звучат: "Да, конечно, мы сострадаем. Да, конечно, мы понимаем". Но реальная, настоящая эмпатия... Вот когда ты реально эту боль чувствуешь и она у тебя на лице нарисована. Вот я считаю, что это очень большая проблема вообще и будущего России тоже. Это совершенное отсутствие эмпатии – это беда", – сказал Шустер.
Российский телеканал "Дождь" в 2021 году признали в РФ "иностранным агентом". В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя", после чего "Дождь" решил приостановить работу в России. В июне стало известно, что Латвия выдала лицензию "Дождю".
В декабре разразился скандал из-за того, что ведущий "Дождя" Коростелев заявил, что канал помогает российской армии. В прямом эфире 1 декабря он призвал зрителей присылать информацию о проблемах мобилизованных на почту канала или в Telegram-бот и добавил: "Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". После скандала телеканал уволил Коростелева.
6 декабря стало известно, что Латвия аннулирует "Дождю" лицензию "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". Телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря.
После этого Синдеева записала видеообращение и призвала Коростелева и двух других уволившихся журналистов вернуться на канал. Она считает, что заявление Коростелева было "ошибкой", но канал по отношению к нему повел себя "по-бл...дски". "Украинцы нас могут за это не простить, но это была ошибка. Люди совершают ошибки", – сказала она.
Следом за Латвией лицензии "Дождя" аннулировали в Эстонии и Литве.