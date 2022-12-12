Шустер о скандале с "Дождем": Латвийские власти озаботились не беспочвенно

"Я так редко в последнее время задумываюсь о том, что происходит в этом сообществе моих коллег в зарубежье, бывших коллег в России. Смотрите. Что произошло? Когда ведущий сказал "наша армия"... То есть та, которая воюет в Украине. Это оговорка, говорит [основательница канала] Наталья Синдеева. Давайте уберем слезы. Я считаю, что это не оговорка. Это попытка приблизиться, польстить, сказать, что "я из наших". И таким образом, у меня тогда вопрос. Вот когда мы говорим о коллективной ответственности, если вы говорите "наш", "наша армия" – значит, вы несете коллективную ответственность. Значит, нет хороших русских, нет плохих русских – все несут одинаковую ответственность за эту войну", – подчеркнул Шустер.

Он отметил, что каждый журналист, работающий в прямом эфире, всегда анализирует, что и как он будет говорить.

"Если это "наша армия", тогда надо сказать, что латвийские власти озаботились не беспочвенно. Когда я читаю это письмо, авторами которого является "Медуза" (онлайн-издание, которое тоже базируется в Латвии)... И вот они написали письмо в защиту "Дождя". И очень много людей подписались. Я видел там звонкие имена российской эмиграции. А там есть одна фраза. Я сейчас точно не цитирую, но смысл этот: "Латвийские власти озабочены вопросом национальной безопасности, но мотивов для этого нет". Я бы под такой фразой не подписался. Потому что если журналисты пишут такое письмо, то вы мне тогда скажите, где факты, что нет оснований им беспокоиться о своей национальной безопасности", – подчеркнул Шустер.

Он полагает, что ключевой проблемой российской либеральной элиты и российской журналистской среды является отсутствие эмпатии.

"Они не могут представить себе, через что проходит украинский народ. Про себя я говорить не очень хочу. Потому что я, по-моему, побывал во всех лагерях для беженцев мира и я эти слезы и страдания видел. Я извлекал осколки из головок мальчиков и девочек в разных странах. Но этой эмпатии я не вижу. Понимаете? Я не чувствую эмпатии. Это всегда либо какой-то холодный политический анализ – там, Путин уйдет завтра, послезавтра и так далее. Дежурные фразы звучат: "Да, конечно, мы сострадаем. Да, конечно, мы понимаем". Но реальная, настоящая эмпатия... Вот когда ты реально эту боль чувствуешь и она у тебя на лице нарисована. Вот я считаю, что это очень большая проблема вообще и будущего России тоже. Это совершенное отсутствие эмпатии – это беда", – сказал Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube