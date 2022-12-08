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Эстония вслед за Латвией и Литвой прекращает вещание российского канала "Дождь"

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Вещание "Дождя" прекращено уже в трех странах
Вещание "Дождя" прекращено уже в трех странах
Фото: Телеканал Дождь / Facebook

С 8 декабря телеканал "Дождь" перестанет транслироваться во всех странах Балтии – Эстония также прекратила его вещание на своей территории. Об этом сообщает издание Postimees.

Аннулированная властями Латвии лицензия давала каналу право распространять свой контент в странах Евросоюза, США и других странах. Ее действие прекращается 8 декабря, поясняет издание.

В Эстонии "Дождь" транслировали три телеоператора, однако у двух из них он входил в расширенный пакет каналов. Представитель телеоператора Elisa Таави Тедер рассказал, что компании пришло уведомление от департамента защиты прав потребителей и технического надзора о приостановке вещания "Дождя".

"Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом по выбору, поэтому приостановка работы этого телеканала затронет небольшую часть клиентской базы", – сказал он.

Контекст:

Телеканал "Дождь" работал в России в 2010–2022 годах. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом". В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя" из-за распространения якобы неправдивой информации о войне. После этого "Дождь" решил приостановить работу в России. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и часть журналистов заявили, что уехали из страны на фоне угроз коллективу.

В июне стало известно, что Латвия выдала лицензию "Дождю" и теперь он будет вещать из Риги. 

В декабре разразился скандал из-за того, что ведущий "Дождя" Коростелев заявил, что канал помогает российской армии. В прямом эфире 1 декабря он призвал зрителей присылать информацию о проблемах мобилизованных на почту канала или в Telegram-бот и добавил: "Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". После скандала телеканал уволил Коростелева.

2 декабря в Telegram он объяснил свое заявление. Коростелев написал, что деньги российской армии "даже на носки" никогда не отправлял, что выступает против войны, но отметил, что ему жаль "брошенного всеми голодного мобилизованного". "Помогаю ли я мобилизованным? Только тем, что рассказываю о них", – написал он. Из-за увольнения Коростелева канал в знак протеста покинуло еще несколько журналистов.

6 декабря стало известно, что Латвия аннулирует "Дождю" лицензию "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". Телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря. Перед этим Национальный совет по электронным СМИ Латвии вынес "Дождю" несколько предупреждений и оштрафовал его, в частности, за показанную карту с Крымом в составе России и употребление слов "наша армия" по отношению к российским военным.

После аннулирования лицензии российского телеканала "Дождь" в Латвии его вещание будет недоступным и в Литве.

Теги: Россия, Эстония, страны Балтии, лицензия, телеканал Дождь
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