Литва тоже прекращает вещание "Дождя"

В релизе говорится, что лицензия, которую Латвия выдала каналу в июне, давала ему право распространять созданный контент в странах ЕС, США, России и других странах. Канал был включен в список программ, которые ретранслируют поставщики услуг в Латвии, и был доступен в YouTube.

"После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" – с 8 декабря – он также не будет доступен в Литве", – сказано в сообщении.