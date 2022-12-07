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Литва тоже прекращает вещание "Дождя"

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"Дождь" прекратит вещание в Литве 8 декабря
"Дождь" прекратит вещание в Литве 8 декабря
Фото: Телеканал Дождь / Facebook

После аннулирования лицензии российского телеканала "Дождь" в Латвии его вещание будет недоступным и в Литве. Об этом 6 декабря проинформировала пресс-служба Литовской комиссии по радио и телевидению.

В релизе говорится, что лицензия, которую Латвия выдала каналу в июне, давала ему право распространять созданный контент в странах ЕС, США, России и других странах. Канал был включен в список программ, которые ретранслируют поставщики услуг в Латвии, и был доступен в YouTube. 

"После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" – с 8 декабря – он также не будет доступен в Литве", – сказано в сообщении.

Контекст:

Телеканал "Дождь" работал в России в 2010–2022 годах. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом". В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя" из-за распространения якобы неправдивой информации о войне. После этого "Дождь" решил приостановить работу в России. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и часть журналистов заявили, что уехали из страны на фоне угроз коллективу.

В июне стало известно, что Латвия выдала лицензию "Дождю" и теперь он будет вещать из Риги. 

В декабре разразился скандал из-за того, что ведущий "Дождя" Коростелев заявил, что канал помогает российской армии. В прямом эфире 1 декабря он призвал зрителей присылать информацию о проблемах мобилизованных на почту канала или в Telegram-бот и добавил: "Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". После скандала телеканал уволил Коростелева. 2 декабря в Telegram он объяснил свое заявление. Коростелев написал, что деньги российской армии "даже на носки" никогда не отправлял, что выступает против войны, но отметил, что ему жаль "брошенного всеми голодного мобилизованного". "Помогаю ли я мобилизованным? Только тем, что рассказываю о них", – написал он. Из-за увольнения Коростелева канал в знак протеста покинуло еще несколько журналистов.

6 декабря стало известно, что Латвия аннулирует "Дождю" лицензию "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". Телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря. Перед этим Национальный совет по электронным СМИ Латвии вынес "Дождю" несколько предупреждений и оштрафовал его, в частности, за показанную карту с Крымом в составе России и употребление слов "наша армия" по отношению к российским военным.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СМИ, Латвия, Литва, журналисты, телеканал Дождь
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