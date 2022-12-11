Шустер о госперевороте в Германии: Я был шокирован. И в этой стране, в сердце Европы, есть угроза неонацизма

Шустер об идеологии заговорщиков: Они говорят, что после 45-го года Германия была оккупирована союзниками и создана корпорация, которая обслуживает интересы англосаксов. Таким образом, надо свергнуть нынешнее правительство Фото: Шустер online / Facebook

Он напомнил, что была арестована группа людей, подозреваемых в подготовке переворота и участии в террористической организации, и еще трое, которых считают ее сторонниками, в том числе одна россиянка.

"Значит, сразу начали говорить, что ноги растут из России. Ничего подобного. Ноги не растут из России. Не надо об этом говорить. Надо знать немножко историю терроризма в Германии, потому что есть история", – подчеркнул Шустер.

По его словам, "немецкий терроризм левого толка" существовал еще во время Советского Союза, но тогда об этом мало говорилось публично из-за цензуры. В частности, действовала группа, основанная Андреасом Баадером и Ульрикой Майнхоф.

"Это была серьезная террористическая сеть, связанная с палестинцами, связанная с басками, связанная с итальянцами. Это была большая террористическая сеть левого толка. И конечно же, они в том числе покушались на политиков государственного уровня. Это была серьезная угроза немецкой демократии... А потом случилось объединение. И вот ГДР, которая страна социалистическая, коммунистическая, бедная, в сравнении с ФРГ, – вот она вливается в эту структуру. И, скажем, Дрезден и Лейпциг, а главное – сельские местности – они бедные, по сравнению с Западной Германией. И безработица там очень высокая до сих пор, между прочим. Есть регионы в восточных землях Германии, где безработица среди молодых составляет около 30% сегодня. И это большая проблема", – сказал Шустер.

По его словам, такое положение дел создает хорошую почву для неонацизма, и это движение рождается в Восточной Германии. Оттуда растут корни у ультраправой партии Alternative fur Deutschland ("Альтернатива для Германии"), которая пять лет назад даже прошла в парламент, но на последних выборах, год назад, не смогли попасть туда снова.

Но, подчеркнул Шустер, остается и внепарламентская, подпольная деятельность.

"Они говорят, что после 45-го года Германия практически была оккупирована союзниками и создана корпорация в Германии, которая обслуживает интересы США и Великобритании, то есть англосаксов. Вот это их идеология. Таким образом, надо свергнуть нынешнее правительство, создать временное, то есть комитет спасения, которые возглавит принц [Генрих] Рейс. Ему сейчас 71 год, он был в парламенте пять лет назад. Он один из идеологов этой правой партии. И вот он был арестован. Он был одним из идеологов этой организации", – рассказал Шустер.

По его словам, организаторы несостоявшегося переворота хотели прийти к власти с программой "восстановления германской идентичности".

"И это серьезная проблема в Европе вообще. Я был шокирован, я вам честно скажу. Потому что вот этого я не ожидал... Поэтому сейчас мы говорим, что в Германии – самой экономически развитой европейской стране, в принципе, демократической стране, в стране в сердце Европы – оказывается, есть угроза неонацизма. Это такая новость – вы знаете, она ошеломляет многих", – подчеркнул журналист.

Он отверг идею, что это президент РФ Владимир Путин и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытались устранить канцлера Германии Олафа Шольца.

"Нет, я не думаю. Это очень такой инфантильный анализ. Потому что черно-белый совершенно. Я считаю вообще, что такого рода явления, такого рода организации, такого рода группы, такого рода подпольная деятельность, такого рода террористическая деятельность – у нее всегда-всегда начало на собственных землях: в своей стране. Внешние силы могут только этим воспользоваться. Вот воспользоваться могут. Повлиять, дать оружие, дать денег в больших количествах – это Россия может. То, что могли быть связи, которые остались еще, скажем... Давайте будем фантазировать. Скажем, с дрезденских времен Путина, когда он работал в тесном соприкосновении со Штази. Да, могли остаться контакты", – ответил Шустер.

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