ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о госперевороте в Германии: Я был шокирован. И в этой стране, в сердце Европы, есть угроза неонацизма

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер об идеологии заговорщиков: Они говорят, что после 45-го года Германия была оккупирована союзниками и создана корпорация, которая обслуживает интересы англосаксов. Таким образом, надо свергнуть нынешнее правительство
Шустер об идеологии заговорщиков: Они говорят, что после 45-го года Германия была оккупирована союзниками и создана корпорация, которая обслуживает интересы англосаксов. Таким образом, надо свергнуть нынешнее правительство
Фото: Шустер online / Facebook

В попытке государственного переворота в Германии нет "российского следа", кроме, возможно, финансирования – у такого рода организаций, как та, члены который недавно были задержаны в ФРГ, начало всегда в собственной стране, заявил украинский телеведущий Савик Шустер. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Он напомнил, что была арестована группа людей, подозреваемых в подготовке переворота и участии в террористической организации, и еще трое, которых считают ее сторонниками, в том числе одна россиянка.

"Значит, сразу начали говорить, что ноги растут из России. Ничего подобного. Ноги не растут из России. Не надо об этом говорить. Надо знать немножко историю терроризма в Германии, потому что есть история", – подчеркнул Шустер.

По его словам, "немецкий терроризм левого толка" существовал еще во время Советского Союза, но тогда об этом мало говорилось публично из-за цензуры. В частности, действовала группа, основанная Андреасом Баадером и Ульрикой Майнхоф.

"Это была серьезная террористическая сеть, связанная с палестинцами, связанная с басками, связанная с итальянцами. Это была большая террористическая сеть левого толка. И конечно же, они в том числе покушались на политиков государственного уровня. Это была серьезная угроза немецкой демократии... А потом случилось объединение. И вот ГДР, которая страна социалистическая, коммунистическая, бедная, в сравнении с ФРГ, – вот она вливается в эту структуру. И, скажем, Дрезден и Лейпциг, а главное – сельские местности – они бедные, по сравнению с Западной Германией. И безработица там очень высокая до сих пор, между прочим. Есть регионы в восточных землях Германии, где безработица среди молодых составляет около 30% сегодня. И это большая проблема", – сказал Шустер.

По его словам, такое положение дел создает хорошую почву для неонацизма, и это движение рождается в Восточной Германии. Оттуда растут корни у ультраправой партии Alternative fur Deutschland ("Альтернатива для Германии"), которая пять лет назад даже прошла в парламент, но на последних выборах, год назад, не смогли попасть туда снова.

Но, подчеркнул Шустер, остается и внепарламентская, подпольная деятельность.

"Они говорят, что после 45-го года Германия практически была оккупирована союзниками и создана корпорация в Германии, которая обслуживает интересы США и Великобритании, то есть англосаксов. Вот это их идеология. Таким образом, надо свергнуть нынешнее правительство, создать временное, то есть комитет спасения, которые возглавит принц [Генрих] Рейс. Ему сейчас 71 год, он был в парламенте пять лет назад. Он один из идеологов этой правой партии. И вот он был арестован. Он был одним из идеологов этой организации", – рассказал Шустер.

По его словам, организаторы несостоявшегося переворота хотели прийти к власти с программой "восстановления германской идентичности".

"И это серьезная проблема в Европе вообще. Я был шокирован, я вам честно скажу. Потому что вот этого я не ожидал... Поэтому сейчас мы говорим, что в Германии – самой экономически развитой европейской стране, в принципе, демократической стране, в стране в сердце Европы – оказывается, есть угроза неонацизма. Это такая новость – вы знаете, она ошеломляет многих", – подчеркнул журналист.

Он отверг идею, что это президент РФ Владимир Путин и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытались устранить канцлера Германии Олафа Шольца.

"Нет, я не думаю. Это очень такой инфантильный анализ. Потому что черно-белый совершенно. Я считаю вообще, что такого рода явления, такого рода организации, такого рода группы, такого рода подпольная деятельность, такого рода террористическая деятельность – у нее всегда-всегда начало на собственных землях: в своей стране. Внешние силы могут только этим воспользоваться. Вот воспользоваться могут. Повлиять, дать оружие, дать денег в больших количествах – это Россия может. То, что могли быть связи, которые остались еще, скажем... Давайте будем фантазировать. Скажем, с дрезденских времен Путина, когда он работал в тесном соприкосновении со Штази. Да, могли остаться контакты", – ответил Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Германия, Савик Шустер, терроризм, нацизм, ФРГ, террористы, неонацизм, ГДР, Альтернатива для Германии, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
76-летняя Шер сообщила о смерти матери – 96-летней актрисы Джорджии Холт
76-летняя Шер сообщила о смерти матери – 96-летней актрисы Джорджии Холт
В сети показали, как выглядит трендовый танец из сериала "Уэнсдей" в исполнении украинских защитников под хит "Залужний мутить двіж". Видео
В сети показали, как выглядит трендовый танец из сериала "Уэнсдей" в исполнении украинских защитников под хит "Залужний мутить двіж". Видео
Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса стал лауреатом Европейской кинопремии
Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса стал лауреатом Европейской кинопремии
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ
Победителем "Детского Евровидения 2022" стал представитель Франции, украинка заняла девятое место
Победителем "Детского Евровидения 2022" стал представитель Франции, украинка заняла девятое место
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине
"Научил меня любить по-настоящему". Жена Сенцова показала своего 10-летнего сына
"Научил меня любить по-настоящему". Жена Сенцова показала своего 10-летнего сына
"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной
"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки (40948)
2
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро (37435)
3
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу (35216)
4
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал (23428)
5
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом (21847)
6
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ (19044)
7
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото (18621)
8
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео (17503)
 
 
 
 