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Шольц: На российские энергоносители рассчитывать больше не стоило бы

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Шольц признал, что ФРГ долгое время "в значительной степени" зависела от поставок энергоресурсов из России
Шольц признал, что ФРГ долгое время "в значительной степени" зависела от поставок энергоресурсов из России
Фото: EPA

Несмотря на прекращение импорта российского газа, Германия заполнила свои газохранилища, организовав поставки из других стран.

Об этом в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном 8 декабря на сайте правительства ФРГ, сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Однако вернуться "к тем низким ценам", которые были до войны РФ против Украины, вряд ли удастся, считает он.

"На российские энергоносители рассчитывать больше не стоило бы. Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми [от энергоресурсов из РФ] в долгосрочной перспективе", – отметил Шольц.

По его словам, начиная с 2045 года Германия хочет полностью производить энергию без использования природного газа, угля или нефти.

Шольц признал, что ФРГ долгое время "в значительной степени зависела от поставок энергоресурсов из России".

"Что-то подобное не должно с нами повториться ни с газом, ни с другим сырьем. Германия диверсифицирует свои поставки и в будущем будет получать газ, уголь и нефть из разных источников. Как говорится, не стоит класть все яйца в одну корзину", – подчеркнул канцлер ФРГ.

В мае Германия и Катар договорились об энергетическом партнерстве, чтобы диверсифицировать поставки из РФ.

В середине ноября Германия меньше чем за 200 дней построила первый терминал для сжиженного газа.

Контекст:

До 24 февраля Германия импортировала из России около 40% необходимых ей объемов газа. После полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла 19 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

25 октября агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза накопили больше газа, чем необходимо, а сочетание "необычайно теплой погоды" и импорта сжиженного газа способствует тому, что газовые хранилища почти заполнены. Цены на газ резко упали и составляют менее трети своего летнего пика, говорилось в статье.

31 октября "Немецкая волна" сообщила, что газовые хранилища в Германии заполнены на 98,52%, а в Европе в целом – на 94,34%.

Теги: Россия, Германия, газ, импорт, ФРГ, интервью, российский газ, цена на газ, энергия, Олаф Шольц, канцлер
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