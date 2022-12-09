Шольц: На российские энергоносители рассчитывать больше не стоило бы

Шольц признал, что ФРГ долгое время "в значительной степени" зависела от поставок энергоресурсов из России Фото: EPA

Об этом в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном 8 декабря на сайте правительства ФРГ, сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Однако вернуться "к тем низким ценам", которые были до войны РФ против Украины, вряд ли удастся, считает он.

"На российские энергоносители рассчитывать больше не стоило бы. Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми [от энергоресурсов из РФ] в долгосрочной перспективе", – отметил Шольц.

По его словам, начиная с 2045 года Германия хочет полностью производить энергию без использования природного газа, угля или нефти.

Шольц признал, что ФРГ долгое время "в значительной степени зависела от поставок энергоресурсов из России".

"Что-то подобное не должно с нами повториться ни с газом, ни с другим сырьем. Германия диверсифицирует свои поставки и в будущем будет получать газ, уголь и нефть из разных источников. Как говорится, не стоит класть все яйца в одну корзину", – подчеркнул канцлер ФРГ.

В мае Германия и Катар договорились об энергетическом партнерстве, чтобы диверсифицировать поставки из РФ.

В середине ноября Германия меньше чем за 200 дней построила первый терминал для сжиженного газа.