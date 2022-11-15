"Если ты забираешь, мир имеет право забрать у тебя". Зеленский призвал ввести ограничение цены на российские энергоресурсы

"Должны сделать фундаментальный шаг, чтобы энергоресурсы больше не использовались как оружие. Следует ввести ограничение цены на российские энергоресурсы. Если Россия пытается лишить Украину, Европу и всех потребителей энергии в мире предсказуемости и стабильности цен, ответом должно быть принудительное ограничение экспортных цен для России. Чтобы экспорт был не выше себестоимости. Это честно. Если ты забираешь, мир имеет право забрать у тебя", – сказал глава государства.

Контекст:

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Собеседник агентства заявил, что ценовой потолок будет регулярно пересматриваться. Он добавил, что сейчас начальная цена еще не установлена, но должна быть объявлена "в ближайшие недели".

В заявлении по итогам встречи глав МИД "Большой семерки", опубликованном 4 ноября, говорится, что страны "Большой семерки" в ближайшие недели намерены завершить введение ограничения цен на российскую нефть.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, уменьшит прибыль России без сокращения поставок.

По данным Bloomberg, США хотят установить ограничения на сырую нефть выше $60 за баррель, "что повысит шансы на то, что Россия продаст хотя бы часть своего экспорта в рамках программы".