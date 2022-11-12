Еврокомиссар по энергетике заявила, что совместных закупок Евросоюзом российского газа не будет

"Наши подземные газохранилища заполнены. Мы заменили все утраченные объемы российского газа альтернативными поставщиками. Наши надежные партнеры значительно увеличили свои предложения. Кроме того, на следующий год мы запустим общую платформу закупки газа и будем покупать газ у всех надежных партнеров. И это четкий принцип, что совместно закупать российский газ мы не будем", – сказала она.
Еврокомиссар отметила, что часть европейских компаний "больше не покупают российские нефть или газ из-за репутационных рисков".
"Они не хотят направлять свои деньги в Россию. И шаг за шагом таким образом мы избавимся от этой опасной зависимости от российского ископаемого топлива", – объяснила Симсон.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.
5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривалась возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).
С начала вторжения РФ в Украину ЕС заместил российский газ на две трети, сообщала фон дер Ляйен 19 октября.