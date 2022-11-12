Еврокомиссар по энергетике заявила, что совместных закупок Евросоюзом российского газа не будет

Симсон отметила, что часть компаний в ЕС отказались от покупок российских нефти или газа Фото: ЕРА

"Наши подземные газохранилища заполнены. Мы заменили все утраченные объемы российского газа альтернативными поставщиками. Наши надежные партнеры значительно увеличили свои предложения. Кроме того, на следующий год мы запустим общую платформу закупки газа и будем покупать газ у всех надежных партнеров. И это четкий принцип, что совместно закупать российский газ мы не будем", – сказала она.

Еврокомиссар отметила, что часть европейских компаний "больше не покупают российские нефть или газ из-за репутационных рисков".

"Они не хотят направлять свои деньги в Россию. И шаг за шагом таким образом мы избавимся от этой опасной зависимости от российского ископаемого топлива", – объяснила Симсон.